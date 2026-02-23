Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura

«Estamos convencidos de que no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época». Es la presentación del partido que ha nacido en Canarias: Contigo La Palma. Un año y medio después de ser destituido como director general de Agricultura del Gobierno canario y de abandonar Coalición Canaria, Javier Gutiérrez Taño inicia una nueva andadura política que busca «una isla que viva de su territorio sin agotarlo, que cree prosperidad sin desigualdad y que se gobierne con transparencia, cercanía y visión de futuro».

Contigo La Palma, fundado para liderar una defensa «singular de la isla bonita y su gente», se presenta de forma oficial a la sociedad palmera el próximo sábado (11.30 horas) en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane, el municipio de nacimiento de su presidente, Javier Gutiérrez Taño. Ya tiene hasta web oficial (contigolapalma.es) y junto al exdirector general de Agricultura aparecen personas como Ulrich Roth, fundador y director del operador turístico La Palma Travel; Luismi Ramón, empresario de la comunicación y creador de la web Diario Palmero; Desiré Penis, experta en turismo regenerativo; María Rodríguez, ganadera; y Óscar Rodríguez, agricultor y economista.

Tras una breve trayectoria política de poco más de un año, Gutiérrez Taño, que ha trabajado en el sector bancario desde 1997, regresa con nuevas siglas. Debutaba en 2023 como concejal de CC en Los Llanos de Aridane, su municipio natal. Solo duró un mes pues tuvo que abandonar el Ayuntamiento palmero para tomar el cargo de director general de Agricultura del Ejecutivo regional. Desempeñó esa labor un año, hasta septiembre de 2024, cuando fue destituido por discrepancias relacionadas con las políticas de ayuda a los agricultores palmeros.

Gutiérrez Taño explica que el origen de este nuevo proyecto está enraizado en la necesidad de lograr que «La Palma no se quede atrás». Se trata, asegura, «de sustituir una involución prolongada de la isla por una evolución real, para lo que necesitamos cambiar la manera de pensar, de gestionar y de habitar nuestro territorio». Y añade: «Con este gran propósito, planteamos impulsar una transformación que nos devuelva la confianza en nuestras capacidades y que nos permita vivir en nuestro territorio con prosperidad, equilibrio, dignidad y esperanza».