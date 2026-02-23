Marta Moore consolida su proyección en el Madrid Design Festival 2026 con dos exposiciones y una mesa redonda

La artista canaria Marta Moore consolida su proyección nacional con su participación en Madrid Design Festival 2026, uno de los encuentros más relevantes del diseño contemporáneo en Europa, y que celebra su novena edición hasta el 8 de marzo bajo el lema Rediseñar el mundo. En concreto, la sevillana afincada en Tenerife desde hace dos décadas participará en dos muestras colectivas, que quedaron inauguradas en la noche del viernes con gran asistencia de público, y dirige además una mesa redonda, lo que la conducen a tener una amplia presencia en esta cita que trata de convertirse en una plataforma de impulso para que el diseño transforme el entorno, genere nuevas ideas y proyecte formas alternativas para la convivencia.

Marta Moore participa, por un lado, en la exposición Vasijas Tejidas, comisariada por Marta Valea, directora de Caotics, en la flagship de Gandía Blasco en Madrid. En esta propuesta se rescata la inspiración del arte fenicio y la traduce al lenguaje contemporáneo del diseño y los bordados. Junto a Moore, participan otros 16 artistas para presentar dos colecciones complementarias. De este modo, se ofrece un recorrido por vasijas textiles elaboradas con restos de dos de las premiadas colecciones bordadas por Gan Women Unit para la marca del grupo Gan Rugs, y la colección de joyería contemporánea Phoenix. Ambas son interpretadas por mujeres creadoras, que muestran la transformación del material, la memoria del gesto y el diálogo entre la tradición y la modernidad. Marta Moore muestra así el resultado de su investigación sobre la vasija como cuerpo simbólico. Se trata de objetos tejidos con hilo de oro fino que redefinen la vasija como «memoria, identidad y territorio», expresa la creadora.

Colectiva

Por otro lado, está la muestra colectiva Coalescencia, en el espacio AcdO, cuyo estudio anfitrión ganó el Premio Nacional de Diseño 2023, y desarrollada por la Asociación Española de Artesanía Contemporánea, SACo, de la que Moore forma parte. Esta propuesta reflexiona sobre los procesos de encuentro y transformación en el diseño actual y plantea un diálogo entre mujeres del Renacimiento «y algún hombre deconstruido». En esta ocasión, Marta Moore elabora hasta seis piezas con barro canario y con hilo de oro fino que forman parte de su serie de Objetos Tecnorenacentistas, un proyecto que consta de 25 metáforas visuales convertidas en objetos joya, nacidas del diálogo entre Moore, como mujer contemporánea, con las mujeres representadas o autoras del arte del Renacimiento.

El concepto de la exposición parte de la reflexión sobre la fusión de elementos que, al encontrarse, generan algo nuevo sin perder su esencia individual. Así, todas las obras de esta muestra son muy diferentes entre sí pero también conectan de una forma inesperada y juntas crean un tejido invisible, una conversación silenciosa entre creatividad, materia y emoción. Además, en el marco del festival, Marta Moore ha dirigido la mesa redonda Del objeto al espacio en el espacio Clara del Río, generando un diálogo sobre la expansión del objeto artístico hacia dimensiones arquitectónicas, simbólicas y sociales.

Más allá de Madrid

Pero esta no es la primera vez que Marta Moore participa en el Madrid Desing Festival puesto que a lo largo de su trayectoria ha recibido premios nacionales e internacionales y ha mostrado su trabajo en contextos como la Biennale Révélation de París o el Palazzo Litta durante la Milan Design Week. De hecho, en abril, la creadora e investigadora continuará su proyección internacional exponiendo junto a sus compañeros de SACo en Antibes, en Francia, ampliando la presencia de la creación canaria en circuitos europeos.

Detalle de uno de los objetos expuestos. / El Día

Marta Moore es artista multidisciplinar que concibe el objeto y lo textil como lenguajes de pensamiento, sostenidos por una sólida base en la alta artesanía. Su trabajo dialoga con el Renacimiento desde su mirada de mujer actual, en el que «materia, símbolo y memoria se entrelazan como hebras de una misma narrativa». Su discurso artístico está basado en la alta artesanía a través de objetos de calidad. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, su obra establece un diálogo contemporáneo con el arte del Renacimiento, centrándose en la mirada femenina. La materia, el símbolo y la memoria se entrelazan para poder realizar su investigación sobre la simbología del arte europeo del siglo XVI. Y todo eso lo lleva a cabo con materia prima de kilómetro cero.

El objeto

«Desde niña me he sentido fascinada por los objetos que hablan sin palabras», como las joyas y los tejidos, «lo que se transmite por lo hecho a mano», indica la creadora, quien siempre ha trabajado con técnicas ancestrales, materiales nobles y «un profundo respeto por lo femenino como acto creador». Su concepto de trabajo se basa en la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la artesanía local y todas sus piezas están elaboradas por ella misma o en colaboración con otros talleres de artesanos. Por eso, ninguna pieza es igual a otra y «la imperfección forma parte de su belleza».