Muere Armando Alfonso, director de la Sinfónica de Tenerife entre 1968 y 1985

El que fuera director de la Sinfónica de Tenerife entre 1968 y 1985, Armando Alfonso, falleció el lunes 23 de febrero a los 95 años. El maestro nacido en París, en 1931, fue titular de la Orquesta de Cámara de Canarias, predecesora de la Sinfónica, y durante aquel periodo de 18 años logró ampliar de manera extraordinaria el repertorio de la formación tinerfeña. De hecho, en aquellos años, la formación amplió considerablemente su repertorio ya que durante su etapa como director titular se interpretaron más de un centenar de obras.

Sin embargo, su labor fue más allá de la mera dirección y desarrolló también tareas de composición, investigación y escritura. No en vano, fue nombrado catedrático de Armonía, Contrapunto y Fuga y Composición en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, cargo que ocupó desde 1970 y hasta su jubilación, en 1996. Además, en 2002 fue elegido académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba).

Papel decisivo

La propia Sinfónica de Tenerife lamentó ayer en sus redes sociales el fallecimiento de Alfonso, a quien definió como «una figura decisiva en la historia» de la formación. Recordaron que «dedicó su vida a la música con rigor, elegancia y vocación de servicios público» y que bajo su batuta, primero en la Orquesta de Cámara de Canarias, «dio un paso fundamental en su evolución» hasta que adoptó el nombre de Orquesta Sinfónica e «inició una etapa de crecimiento y consolidación que marcó para siempre su trayectoria». El director honorario de Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, afirmó ayer que Alfonso fue una «pieza fundamental» porque sostuvo a la orquesta «en un momento difícil, heroico, porque era complicado mantener entonces el pulso de una orquesta en España». A pesar del paso de los años y la llegada de su jubilación, en los últimos años el maestro continuó vinculado a la Sinfónica «con discreción y cercanía». De hecho, en 2022 volvió a ponerse al frente de esa formación que tan importante fue para él. Fue con motivo de un homenaje en el que demostró el talento y el virtuosismo de sus 90 años.

El maestro Armando Alfonso durante el homenaje que se le hizo en 2022. / Andrés Gutiérrez

«Era un hombre muy preparado, técnicamente magnífico», expresó Pérez, quien de hecho estrenó algunas de las piezas compuestas por el fallecido. «Su energía, su curiosidad intacta y sus ganas de seguir haciendo música con la orquesta eran una inspiración constante», afirmó Sinfónica de Tenerife en el mensaje anunciando el fallecimiento. «Hoy despedimos a un referente imprescindible de nuestra historia y cultura musical de Tenerife», concluyeron.

Más allá de la dirección

Más allá de su valía como músico, Víctor Pablo Pérez también quiso destacar lo «culto y entrañable» que era Alfonso, quien cursó las carreras de Piano y Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y amplió sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de París, donde se instruyó en dirección de orquesta. Sus inicios en la dirección fueron junto a los ballets españoles de Pilar López y María Rosa, con los que viajó por Europa y Asia. Más allá de la Sinfónica de Tenerife, también se puso al frente de otras importantes formaciones, como la Orquesta Nacional o la Orquesta de Radiotelevisión Española. También dirigió en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Checoslovaquia, Estados Unidos, México o Japón, entre otros.