EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela recibe 65 toneladas de suministros médicos de EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela, liderada por la encargada de negocios Laura Dogu --enviada por Donald Trump a finales de enero para retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países--, ha informado de la recepción de 65 toneladas de suministros médicos procedentes del país norteamericano para atender las necesidades de la población venezolana.

"Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos. Seguimos avanzando el plan de tres fases del (presidente de Estados Unidos)", reza un mensaje de la Embajada en redes sociales firmado por la enviada estadounidense.

De esta manera, ya son 71 toneladas de provisiones sanitarias las recibidas por las autoridades de Venezuela a cargo del Gobierno norteamericano y dentro del plan en tres fases --estabilización, recuperación y transición-- trazado por Estados Unidos para el país latinoamericano.