David Minguillón, del virtuosismo con la guitarra a la canción de autor: un viaje de sanación y música

El virtuoso guitarrista canario David Minguillón da un giro vital a su trayectoria con un proyecto de canción de autor que combina la palabra, la sanación y la excelencia musical. El tinerfeño tiene a sus espaldas décadas de experiencia, tras sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Maastricht y la prestigiosa Berklee College of Music, lo que le ha permitido desarrollar su carrera también en el ámbito internacional. Sin embargo, ahora da un giro con Layam. La calma después de la tormenta, su sexto disco y el primero en el que introduce letra y voz.

Una estética minimalista y directa es el recurso empleado por el artista tinerfeño, quien evoluciona hacia la figura del cantautor en un viaje en el que, no obstante, no abandona a su fiel compañera, la guitarra, aunque la voz toma espacio para narrar lo que él define como un proceso de "contar, cantar y sanar".

Inspiración paterna

La raíz de este proyecto se encuentra en su padre, que es cantante: "Nací escuchándolo cantar, sobre todo a Silvio Rodríguez y a la Nueva Trova, y por eso empecé a tocar la guitarra". A pesar de eso, ha desarrollado su carrera centrada en la guitarra, y sus trabajos anteriores han sido eminentemente instrumentales. A pesar de que siempre experimentó muchos bloqueos con el empleo de su voz, tenía la cuenta pendiente de escribir sus propias canciones e interpretarlas sobre el escenario. Así, hace algunos años comenzó a experimentar un cambió porque su voz, tal y como él mismo afirma, "se comenzó a liberar".

Tras comenzar a dar clases de canto y escribir algunos temas, decidió grabar un disco que ahora presenta por diferentes puntos de Canarias y la Península. Este proceso ha sido una forma de ir "aprendiendo sobre la marcha, porque si espero a que todas las cosas estén perfectas no voy a lanzarme nunca".

Canalizador

Minguillón considera que el artista es un simple "canalizador de algo mucho más grande y misterioso que uno mismo". De ahí que en ocasiones las letras hayan salido de su mente sin tener que pensar demasiado, aunque tras leerlas afirma que "he empezado a entender y asimilar muchas cosas". Es por eso que indica que la mayoría de esos temas a los que acaba de dar forma "tienen que ver con un proceso de sanación, porque había heridas de la vida que no me estaban haciendo bien". Reconoce que ha pasado por una depresión y estas canciones le permiten ahora canalizar todas esas emociones para liberarse de esa carga.

"Ha sido un proceso muy bonito", resume el músico quien reconoce que no sabe cómo continuará ahora su carrera. "Me lo he preguntado muchas veces y creo, simplemente, que acaba de nacer para mí una nueva manera de hacer música, y que siempre va a seguir desarrollándose", aunque avanza que continuará también trabajando en su faceta como guitarrista: "Siento que esto ha sido una expansión y que la voz se ha convertido en un nuevo instrumento para mí porque a través de la poesía puedo trasmitir muchas más cosas al público".

Nueva formación

Para dar forma a este nuevo proyecto, Minguillón estrena banda y se alía con Tiago Braúna para la sección rítmica de percusión y con Iñaki Allende, al bajo eléctrico. Este nuevo proyecto nace, así, de la necesidad de hallar belleza tras el caos y se presenta con un directo cálido y de alta calidad profesional.

David Minguillón inicia su gira de presentación este sábado 21 de febrero en Fulanita de Tal, en Madrid. El 13 de marzo estará en Lisboa y el día 26 saldrá al escenario del Paraninfo de La Laguna. El 31 de marzo volverá al Café Libertad 8 de Madrid, donde comenzó este proyecto en junio del año pasado. Por último, el músico estará el 10 de abril en La Batisfera, en Valencia. En algunas de estas fechas estará con su banda completa, en otras acudirá con una propuesta más íntima a voz y guitarra y en Madrid volverá a reunirse con algunos compañeros con los que ya tocó en el pasado.

Transparente

En cualquier caso, David Minguillón anuncia que subirá al escenario con "una propuesta transparente" plagada de vulnerabilidad que, sin embargo, se presenta como una fortaleza. "Los hombres siempre hemos sido acusados de ser débiles si se nos ocurre mostrar nuestros sentimientos y, precisamente, yo pretendo mostrar que el ser humano puede tener sus luces y sus sombras y que esa demostración sirva para sanar y para conectar con los demás seres humanos. Hay que atreverse a nombrar las emociones", concluye el artista.