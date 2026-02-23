Canarias tiene aún 568 millones de fondos Next Generation sin ejecutar a seis meses de su finalización

Canarias tiene aún 568 millones de euros de los fondos europeos Next Generation sin ejecutar, el 32,9% del total asignado, cuando restan apenas seis meses para que expire el plazo fijado por la Unión Europea. El Gobierno autonómico prevé elevar la ejecución hasta el 67% a comienzos de 2026, pero afronta la recta final sin garantías de que Bruselas conceda una prórroga.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, detalló tras el Consejo de Gobierno la situación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Canarias tiene asignados 1.727 millones de euros a través de conferencias sectoriales.

A cierre de 2025, el Archipiélago ha registrado 950 millones de euros en obligaciones reconocidas, lo que supone aproximadamente el 55% del total asignado. Además, se han tenido que reintegrar 53 millones de euros.

Según explicó Asián, el volumen total pendiente de convertirse en obligaciones reconocidas asciende a 722 millones de euros (41,8% del total). De esa cantidad, 154 millones de euros (8,9%) se encuentran ya comprometidos con terceros y pendientes de formalización contable.

Cuando esos 154 millones pasen a ser obligaciones reconocidas, a comienzos de 2026 la ejecución global alcanzará el 67% de los fondos asignados. En ese escenario, quedarán pendientes 568 millones de euros, equivalentes al 32,9% del total, que deberán gestionarse antes del cierre definitivo del programa.

Dificultades en la ejecución

La consejera explicó que la gestión de estos fondos ha estado condicionada por varios factores. Recordó que el anterior Ejecutivo creó una estructura administrativa específica para tramitar el MRR, que el actual Gobierno ha mantenido para no alterar el sistema en plena ejecución.

Asimismo, señaló que muchas convocatorias y licitaciones vienen definidas desde el Estado con requisitos cerrados en conferencias sectoriales que no siempre se adaptan a las singularidades de Canarias, lo que provoca que queden desiertas y ralentiza la ejecución.

A ello se suma el cambio de modelo impuesto por la Unión Europea, que exige el cumplimiento de hitos y objetivos concretos, modificando la forma tradicional de presupuestación.

Asián apuntó además que estos fondos “distorsionan” el análisis presupuestario habitual, ya que las inversiones del MRR se desplazan de un ejercicio a otro según su grado de avance real.

Sin prórroga y riesgo para Hacienda

Uno de los elementos que más preocupa al Ejecutivo es la proximidad del plazo final. Aunque el Gobierno de España ha solicitado una prórroga y la creación de un fondo soberano, las informaciones trasladadas al Ejecutivo canario apuntan a que la Unión Europea no concederá dicha ampliación. Esto implicaría la devolución de los fondos asignados a las Islas que queden sin ejecutar.

La consejera advirtió que, en departamentos como Hacienda, donde la ejecución es baja porque los proyectos de rehabilitación de edificios comenzaron desde cero en 2024 —en fase de redacción de pliegos—, existe el riesgo de que las obras tengan que terminarse con recursos propios de la Comunidad Autónoma si no se llega a tiempo.

Los fondos Next Generation EU nacieron en julio de 2020, cuando el Consejo Europeo aprobó un instrumento extraordinario de recuperación para hacer frente al impacto económico de la pandemia de la Covid. El programa está dotado con 750.000 millones de euros (a precios de 2018), articulado principalmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Ayuntamientos y cabildos

Además, una parte relevante de la ejecución depende de cabildos y ayuntamientos, por lo que el Gobierno autonómico está pendiente de confirmar el grado de cumplimiento de plazos por parte de las entidades locales.