Shinji Yamada, cónsul de Japón en Canarias: "Mi objetivo es contribuir a que las Islas se conviertan en un hub"

Lleva casi dos años en el cargo. ¿Qué balance hace de este periodo?

Ha sido una sucesión continua de descubrimiento. He recorrido distintas partes del Archipiélago, he conocido proyectos diversos y me he reunido con innumerables personas. En estas Islas existen muchos valores que todavía no son conocidos en el mundo. Mi papel consiste en actuar como un puente que, junto con la comunidad local, contribuya a conectar ese potencial con Japón y con el resto del mundo. La evaluación de mi labor, tanto hasta ahora como en el futuro, dependerá de cuánto haya podido contribuir a generar esas conexiones y a iluminar el potencial de estas oportunidades.

¿Cómo describiría el estado actual de las relaciones entre Japón y Canarias?

Se encuentran en una fase muy positiva. La confianza forjada durante más de medio siglo a través de la actividad pesquera japonesa en el Puerto de La Luz constituye una base muy importante. Están comenzando a materializarse colaboraciones en sectores de alto valor añadido como los contenidos digitales, las energías renovables o la economía azul. Hemos llegado a una etapa clave para acelerar aún más esta dinámica.

Y en las relaciones entre Japón y España, ¿qué papel tiene Canarias?

Constituye uno de los pilares más importantes. Su papel como puerta de enlace entre Europa, África y América Latina posee un valor incalculable para Japón a la hora de ampliar su red global de cooperación. Esto resulta evidente en relación con África. Canarias es una de las regiones europeas más próximas al continente y, al mismo tiempo, forma parte del marco institucional de la Unión Europea, lo que le otorga condiciones muy favorables como plataforma para la actividad empresarial, la innovación y el intercambio humano. Estas Islas podrían convertirse en uno de los puntos de conexión más dinámicos entre Japón y África en el futuro.

"Japón cuenta con uno de los mayores recursos geotérmicos del mundo"

Japón es referente mundial en tecnología. ¿Existen oportunidades de colaboración con Canarias?

Ya existen ámbitos en los que se están generando resultados de nivel mundial. El primero es la astronomía. El año pasado participé en DiploInnova Canarias y me sorprendió descubrir hasta qué punto instituciones y tecnologías japonesas están colaborando en los observatorios del IAC. El segundo ámbito es la economía azul. Japón cuenta con un alto nivel tecnológico en áreas como la investigación marina y las tecnologías de aguas profundas del Banco Español de Algas, y la combinación de estas capacidades con los ricos recursos oceánicos de Canarias podría generar nuevas posibilidades de colaboración, no solo en la pesca tradicional, sino también en campos como la investigación de algas u otras aplicaciones innovadoras. Las energías renovables, incluida la eólica marina, constituyen otro campo importante de cooperación. Canarias, como territorio insular, afronta desafíos energéticos específicos, y la colaboración con Japón, que posee tecnología y experiencia en este ámbito, podría contribuir al desarrollo de modelos energéticos más sostenibles.

En este sentido, la sostenibilidad y la transición energética son prioritarias. ¿Puede Canarias convertirse en un socio estratégico?

Ambos territorios han convivido históricamente con los volcanes. Japón cuenta con uno de los mayores recursos geotérmicos del mundo y ha acumulado durante décadas un alto nivel tecnológico en áreas como las turbinas de generación eléctrica y otras tecnologías relacionadas. Si la tecnología y la experiencia japonesas pudieran vincularse con los proyectos de exploración y perforación geotérmica que se están desarrollando en Tenerife o Gran Canaria, podrían abrirse oportunidades muy significativas.

¿Qué objetivos tiene de cara al futuro?

Mi objetivo es contribuir a que Canarias se convierta en un hub. Cada año, después del Tokyo Game Show, numerosos creadores visitan las Islas para conocer su potencial, y recientemente grupos de inversores japoneses han mostrado interés. Empresas como Quantum Box Games, con sede en Galicia, y Route24, de Japón, están preparando la llegada de profesionales desde Japón para emprender un nuevo reto: el desarrollo conjunto de videojuegos entre España y Japón.

"El creciente interés por Japón se debe a factores como la seguridad, la limpieza y la calidad de la gastronomía"

Japón se ha convertido en un destino turístico popular. ¿Dónde reside su potencial?

En factores como la seguridad, la limpieza y la calidad de la gastronomía, que permiten viajar con tranquilidad. Pero el verdadero potencial es la convivencia armoniosa entre una tradición milenaria —simbolizada por la monarquía más antigua del mundo— y la tecnología más avanzada o la cultura popular contemporánea. Y hay un lugar que me gustaría que las personas de Canarias conocieran si tienen la oportunidad de viajar: Okinawa, que podría considerarse en cierto modo las Canarias de Japón.

Las recientes elecciones han dado una victoria contundente a Sanae Takaichi...

Han aportado una energía nueva y positiva a la política japonesa. Un aspecto significativo ha sido el hecho de que, en octubre del año pasado, Japón tuvo por primera vez en su historia una mujer primera ministra, lo que ha contribuido a aumentar el interés por la política entre las mujeres y los jóvenes. El fortalecimiento de la estabilidad del Gobierno tiene un importante significado en el plano internacional. Una base política sólida permite a Japón transmitir mensajes más claros con mayor confianza en la comunidad internacional.

Noticias relacionadas

¿Cree que el liderazgo de Sanae Takaichi marcará cambios en las relaciones exteriores de Japón, especialmente con Europa?

El principio de la diplomacia japonesa —defender un orden internacional libre basado en el Estado de derecho— no cambiará bajo el nuevo gobierno. Las relaciones con Europa, África, América Latina y, por supuesto, con Canarias se sustentan en esos valores compartidos. En un contexto internacional cada vez más incierto, resulta aún más importante que socios fiables refuercen sus vínculos.