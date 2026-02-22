Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeAsesinato en TenerifeSantería en CanariasUn hito energéticoRescate en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife
  2. Cabo Verde quiere crecer al rebufo del turismo en Canarias
  3. La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado
  4. La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata
  5. DJ Jonay: de las fiestas en Tenerife al éxito mundial con su documental sobre raves
  6. El Teide encadena por primera vez en diez años un tercer enjambre en una semana
  7. La izquierda canaria negocia ya una «marca única» para las elecciones
  8. Canarias no logra cubrir su déficit de personal público

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Mejor solas que mal acompañadas: las mujeres rompen el estigma de la soltería en su búsqueda de hombres corresponsables

Mejor solas que mal acompañadas: las mujeres rompen el estigma de la soltería en su búsqueda de hombres corresponsables

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

«Mi hijo tiene dolor crónico, toma metadona para el dolor y va a tener que pasar al fentanilo»: el tormento de los enfermos de Piel de Mariposa en Canarias

«Mi hijo tiene dolor crónico, toma metadona para el dolor y va a tener que pasar al fentanilo»: el tormento de los enfermos de Piel de Mariposa en Canarias

Canarias está cada vez más lejos de la región ultraperiférica más rica

Canarias está cada vez más lejos de la región ultraperiférica más rica

Animales sacrificados y abusos: la huella oculta de la santería en Canarias

Animales sacrificados y abusos: la huella oculta de la santería en Canarias

El nuevo cable submarino entre La Gomera y Tenerife: un hito para la seguridad energética de Canarias

El nuevo cable submarino entre La Gomera y Tenerife: un hito para la seguridad energética de Canarias

Las peleas de gallos enfrentan a los animalistas, criadores y el Gobierno canario

Las peleas de gallos enfrentan a los animalistas, criadores y el Gobierno canario
Tracking Pixel Contents