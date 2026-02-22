Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y líder de ASG: "La Gomera y Tenerife ya están unidas por una autopista de datos sobre el mar"

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera desde 1991 y fundador de ASG, cree que el cable submarino que conecta la 'Isla Colombina' con Tenerife, y que será operativo el 25 de marzo, no solo acabará con los apagones sino que será fundamental para convertir a este territorio en referente mundial como plataforma atlántica en proyectos de I+D+i y en turismo sostenible.

¿El cable submarino significa, de verdad, un antes y un después para La Gomera?

Sí, sí. Constituye un hito histórico no solo para La Gomera, sino para el sistema energético canario al ser una infraestructura esencial.

¿Por qué lo considera un hito histórico?

Porque refuerza la integración territorial de la isla, impulsa el desarrollo y permite dar un paso firme hacia un modelo energético más seguro, más moderno y más sostenible. Independientemente de que todavía hay cosas por hacer, porque falta cerrar el anillo eléctrico por el sur, supone para La Gomera que a partir del 25 de marzo, que es el día en que de forma oficial se pondrá en marcha, la isla también formará parte del sistema eléctrico de Tenerife y ambas islas se alimentarán mutuamente y se reduce la vulnerabilidad frente a posibles incidencias y también los costes de energía.

¿No habrá, entonces, más apagones?

El riesgo cero solo será posible cuando esté cerrado el anillo. Hasta ese momento, es mucho más difícil que pueda haber un apagón, porque tendría que haber uno en toda la isla de Tenerife que impidiera transportar energía a La Gomera. Nada es infalible, pero es muy complicado que suceda. Lo que puede ocurrir en La Gomera es que mientras no esté cerrado el anillo, si hay una avería en Vallehermoso, pues mientras que se arregla dejará de haber suministro eléctrico en la zona.

¿La seguridad queda ahora más garantizada?

Sin duda, han sido muchos años de negociaciones entre Red Eléctrica (REE) y los gobiernos de Canarias y de España y un esfuerzo conjunto. Tanto es así que escribí a la presidenta de REE, Beatriz Corredor, para proponerla como Hija Adoptiva de La Gomera y el miércoles me contestó que aceptaba, y me alegro porque ella jugó un papel muy importante en este proceso.

¿Esa autopista de datos permitirá que la isla se convierta en una plataforma atlántica en I+D+i?

Indudablemente. Esa autopista de datos facilita la nueva apuesta de La Gomera. Desde el año 2022, cuando se celebró el Congreso de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial no hemos hecho más que ensayar con proyectos punteros. Ya tenemos en Valle Gran Rey una empresa que construye drones y recarga los mismos con energía solar, porque no hay que olvidar que tenemos una extraordinaria luminosidad y muchos días del año con muchas horas de sol. El pasado mes de noviembre se lanzó con éxito un globo estratosférico a 30 kilómetros de altura con un cohete de propulsión sólida cuyo objetivo final es colocar pequeños satélites para usos como la observación de la Tierra o la gestión de emergencias. Son proyectos revolucionarios y ya estamos en el camino de aprobar la creación del Instituto de Investigación y de Innovación de La Gomera. Vamos a ser un referente a nivel europeo.

Pero, supongo, sin olvidar que también la isla es un referente desde hace décadas en el llamado turismo rural.

Evidentemente, queremos un turismo de calidad en destino que vea las bondades que tiene La Gomera desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los valores naturales y culturales. Pero claro, tenemos que ponerle también límite al crecimiento turístico si queremos conseguir la excelencia del turismo en destino. Por eso estamos proponiendo el turismo rural en vez de fomentar el alquiler vacacional, que estamos intentando controlar más. Apostamos por el cicloturismo por recuperar los valores que tiene nuestro medio rural, nuestra viticultura, o lugares tan singulares como son los Chorros de Epina o el Museo del Queso y el Pastoreo o la industria de la miel de palma.