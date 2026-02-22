La calima teñirá los cielos de Canarias al menos hasta el miércoles

La calima teñirá de ocre los cielos de Canarias al menos hasta el próximo miércoles. La masa de aire sahariano que llegó este domingo a Canarias de manera progresiva, se prolongará al menos tres días más.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo –el máximo para este fenómeno– para advertir sobre la presencia de este contaminante atmosférico, que no solo reducirá la visibilidad hasta los tres kilómetros en todas las Islas; sino que también puede tener efectos negativos en la salud de la población.

Predicción por días

Este lunes el polvo en suspensión será generalizado, pero comenzará afectando a medianías, pudiéndose extender posteriormente a costas. La intrusión de este aire sahariano será más significativa en las vertientes este y sur. En la isla de Tenerife, por ejemplo, esto significa que afectará en mayor medida a la dorsal de Anaga, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y a los municipios ubicados al sur, como Arona o Adeje.

La calima vendrá acompañada de un ascenso de las temperaturas mínimas, mientras que las máximas –que ya subieron este domingo–, se mantendrán sin demasiados cambios. La situación será similar el martes, cuando se espera que también soplen vientos de componente norte a partir del mediodía, lo que ayudará a disipar progresivamente la calima.

No será, sin embargo, hasta el miércoles cuando los cielos queden libres por completo del polvo en suspensión. El miércoles de hecho, amanecerá nuboso en el norte de las islas, e irán empujando hacia fuera la calima con un fuerte vierto que empezará a soplar por la tarde. Esto provocará que, a últimas horas se generen precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas mínimas volverán a registrar valores más comunes para la época del año.

Un domingo más caluroso de lo normal en Canarias

El aumento de las temperaturas ya ha notado durante la jornada de hoy. Y es que si el sábado las máximas alcanzadas no pasaron de los 27,5 grados y la mínima fue de 3,8 grados en el Parque Nacional del Teide; este domingo la máxima registrada ha sido de 32,8 grados, en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. La mínima, también registrada en Las Cañadas del Teide, fue más de un grado mayor: 4,9 grados.

En cuando a la contaminación atmosférica, este domingo ha empezado a empeorar, pero no ha llegado a niveles críticos. Según la Red de Calidad del Aire del Gobierno de Canarias, solo en Arrecife, en Lanzarote, la calidad del aire era desfavorable como consecuencia del aumento de partículas PM10 –de un tamaño de 10 micras–, que es la que se asocia a la intrusión de aire sahariano.

En la mayoría de estaciones, el análisis de este contaminante mostró que se encontraba en unas concentraciones que no rebasaban los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recomendaciones a la población

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas durante los próximos días, recomienda a la población adoptar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos en el exterior.

Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión (partículas) puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando o agravando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias, como el EPOC o el enfisema, o enfermedades del corazón; por todo ello se puede observar un incremento en el número de urgencias atendidas en los hospitales y centros de salud incluso durante los cinco días posteriores a la finalización del episodio.

Aunque la todos tenemos riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima, las personas más vulnerables a los efectos de la elevada concentración de partículas en el aire ambiente por estos episodios son:

Niños

Andianos

Personas con enfermedades crónicas preexistentes tanto respiratorias (asma, bronquitis crónica) como cardíacas.

Mujeres gestantes

Personas que trabajan en el exterior.

Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones para evitar las complicaciones descritas: