Bejo celebra diez años en la música con 'El interiorista', un concierto que es como un videoclip en directo

Pocos lo conocerán por su nombre, Borja Jiménez Mérida (Santa Cruz de Tenerife, 1994), porque él se ha hecho conocido gracias a su alter ego, Bejo. El rapero canario que saltó a la fama hace ya más de una década por las pegadizas canciones lanzadas junto a grandes amigos como Don Patricio, ha desarrollado en los últimos años una sólida carrera en solitario con la que no se ha limitado únicamente a la música, sino que también ha explorado otras formas artísticas como la pintura y el diseño gráfico. Afincado en Madrid, no ha querido dejar pasar la oportunidad de presentar su último trabajo, El interiorista, en su isla natal, donde ha agotado entradas para las tres citas previstas en el Teatro Leal de La Laguna la próxima semana.

Cumple diez años en el mundo de la música pero usted llevaba mucho más tiempo disfrutando del rap, y siempre junto a sus amigos…

Totalmente, sí. Yo hacía música desde que empecé a escuchar rap, cuando estaba en el colegio y era muy jovencito. Creo que tenía once años y hacía todo lo que realmente me gustaba. Al principio uno se va copiando y cogiendo referencias de las cosas que le gustan para, poco a poco, ir cogiendo más personalidad. Para mí, la música ha sido siempre una afición, pero en realidad ya hace diez años que me dedico a ello. Pongo todo mi tiempo y mi energía en mis proyectos.

Don Patricio o Uge son de esos amigos que se convirtieron en compañeros de trabajo. ¿Qué tiene la música que hace piña?

Todo. La música es algo que se hace en equipo. Yo tengo la suerte de trabajar con grandes profesionales y que encima son amigos. Con unos ya tenía amistad de antes y con otros la he ido forjando mientras trabajábamos. Incluso a mi equipo, los considero también mis amigos. Para mí es muy importante poder estar a gusto mientras hago las cosas, disfrutarlas y luego ver los resultados.

Empezó en el mundo de la música pero a lo largo de estos años también ha hecho sus pinitos en el mundo del diseño gráfico. ¿Qué decanta la balanza para emplear una u otra expresión artística en cada momento?

Creo que son cosas diferentes aunque en todos los casos son una forma de expresarme, de narrar mis vivencias, de contar lo que me pasa y lo que pienso, aunque no las comparta luego. Para mí, todo esto es como quien escribe un diario. Así que hay veces que lo hago a través de la pintura y, otras, a través de la música, aunque de lo primero suelen ser más encargos que otra cosa. Otras veces es simplemente una forma de no aburrirme.

¿Qué le espera al público la próxima semana en el Teatro Leal, en la presentación de El interiorista?

Vamos a presentar el directo de mi último álbum, El interiorista. Tengo muchas ganas y estoy muy emocionado porque es una cosa muy diferente a lo que hecho hasta ahora. Nunca había hecho conciertos en teatros y la puesta en escena es muy diferente también, porque lo que he querido hacer es como un videoclip en directo.

¿Ya no tenía suficiente con los conciertos al uso?

Bueno, es en lo que me he centrado en los últimos meses. Quería darle otra dimensión a los conciertos y después de dar el primero de este nuevo formato la pasada semana en Madrid puedo decir que estoy muy contento.

¿Qué tenían de especial estas canciones para querer dar esa vuelta de tuerca a la presentación?

En realidad tenía esta idea en mente desde hace seis o siete años. Me gusta mucho el trabajo que desarrolla Albert Pla y que hizo algo parecido hace unos diez años. Yo siempre he sido un apasionado del mundo audiovisual y de los videoclips y desde que vi aquella propuesta me pareció que era algo que yo podría desarrollar. Siempre me he empeñado mucho en cuidar la parte visual de la música. Otra cosa que quería lograr con esta propuesta era intentar hacerlo lo mejor posible y por eso estos conciertos son también un reto personal. ¿Hasta qué punto puedo llegar en un concierto?

¿Es precisamente El interiorista su trabajo más redondo porque le ha permitido expresarse de todas las formas que conoce?

Sí, la verdad que este último proyecto ha sido completo porque la parte musical va acompañada de un cortometraje, que va más allá de los videoclips que he hecho hasta ahora, y también tiene su dimensión pictórica porque he hecho un mural que resume las ideas principales del álbum.

Tras diez años de carrera musical, ¿aún hay cosas que le quedan por probar?

Sí, y son muchas las cosas a las que no estoy acostumbrado. Por ejemplo, las canciones que hago en este concierto no las había cantado nunca. Unas porque son muy recientes y otras porque son muy antiguas. Así que en este punto puedo combinar tanto lo que hacía en mi adolescencia como de la etapa actual, que creo que es mucho más madura. Así que esta mezcla para mí tiene todo el sentido del mundo y conecta muy bien con la gente.