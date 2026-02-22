Un 71,8% de las viviendas previstas en Canarias están bloqueadas

No hay viviendas. Al menos para la alta demanda actual que no hace más que crecer y acumularse con la que ya existía. La solución pasa, en esencia, por aumentar el número de casas disponibles para vivir en ellas. Sin embargo, el sector inmobiliario tiene una particularidad que no comparte con todos los bienes económicos: la elasticidad de su oferta es muy reducida en el corto plazo. Esto significa que la construcción de vivienda exige un periodo prolongado de tiempo. Pues, no solo se tarda en edificar, sino que su proceso burocrático y de planificación es arduo, tanto es así que el porcentaje de viviendas que están previstas en planes generales de ordenación urbana, pero bloqueadas en su ejecución se sitúa en un 71,8% en Canarias, según el informe «La paradoja inmobiliaria: Por qué el aumento del precio de la vivienda no genera más construcción», de la Universidad de las Hespérides.

La escasez de suelo urbanizable, la imposibilidad del incremento del número de viviendas en el suelo urbano, la ineficaz regulación, la escasez de mano de obra y el precio de los materiales de construcción explican gran parte de los problemas detrás de la aparente inacción en el aumento de la oferta. Así, mientras en el conjunto del país la vivienda nueva iniciada por cada 1.000 personas era de 19,7 en los años dorados de la construcción, en 2005. En 2024 era apenas de 2,7. La dificultad estructural para construir en España tiene su origen en un sistema, según desarrolla el informe, de «planeamiento urbano y territorial altamente intervenido, heredado del periodo franquista», que lejos de flexibilizarse tras la Constitución de 1978 ha experimentado un «proceso continuo de intensificación regulatoria».

Como consecuencia de la obsoleta ordenación urbanística se produce una paradoja en la oferta de vivienda. Pues existe una enorme brecha entre lo planificado y la realidad urbanística: la inmensa mayoría de la oferta de vivienda potencial se encuentra en suelos que no tienen la condición de finalistas (solares). Este suelo permanece bloqueado a la espera de completar largos procesos de gestión administrativa y obras de urbanización antes de que pueda iniciarse la construcción. En Canarias, este stock teórico alcanza la cifra de 363.744 viviendas. Pero se trata de un dato engañoso, el 71,8% de ellas (261.019 casas) se encuentran pendientes de ejecución.

Falta de agilidad administrativa

La monopolización, por parte de la Administración pública, de la asignación de usos, intensidades edificatorias y aprovechamientos urbanísticos tienen como consecuencia que mucho suelo esté desaprovechado por falta de agilidad administrativa.

Pues bien, cualquier incremento de suelo urbanizable, modificación de usos o aumento de edificabilidad requiere una alteración del planeamiento urbanístico municipal que, en muchos casos, resulta jurídicamente inviable debido a las restricciones impuestas por la legislación urbanística, los instrumentos de ordenación territorial, la normativa medioambiental o la legislación de protección del patrimonio. Y, en aquellos supuestos en los que tales modificaciones son posibles, los procesos burocráticos suelen oscilar –en los casos más optimistas– entre los cinco años y una media cercana a los diez.

De esta manera, la crisis habitacional que se inició en España desde el año 2020 es ya el principal problema percibido de los españoles (37,1%), casi duplicando el segundo problema, que es la inmigración (20,5%). No es para menos, ya que desde diciembre del año 2020, los precios de la vivienda se han disparado por encima de un 40%, cifra que supera ampliamente a la inflación general que ha crecido un 21,2%. En el caso concreto de Canarias el precio para la compra de un hogar ha incrementado un 46,7% en los últimos cinco años, el mayor alza del país, tan solo superado por Andalucía con un 49,7%.

El precio del alquiler también ha sufrido una evolución muy similar, creciendo por encima del 30% desde 2020. Aunque el informe no desglosa el dato por comunidades autónomas, los datos que proporciona el portal inmobiliario Idealista reflejan que el encarecimiento ha alcanzado el 56,1%. Esta situación obliga a las familias a realizar un esfuerzo importante para acceder a un inmueble, incluso en régimen de arrendamiento. Por poner un ejemplo, para que un inmueble resultara asequible para un hogar con ingresos medios, la renta no debería superar los 912 euros mensuales. Sin embargo, el precio mediano de un piso de dos habitaciones se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en unos 1.154 euros mensuales, una diferencia de 242 euros.