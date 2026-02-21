¿Sam AM es un DJ de…?

No me gusta definirme por estilos. Creo que soy un DJ que intenta escuchar mucho y hablar poco. Me interesa más generar un espacio que demostrar nada.

¿Por qué se hizo DJ?

Me gusta mucho la música, estuve en grupos, toqué la batería y el bajo hasta que descubrí la música electrónica

¿De dónde viene su nombre artístico?

Viene simplemente de mi nombre. Me llamo Shamir y «AM» son mis apellidos.

¿Una canción donde se quedaría a vivir?

Hay temas de Robert Armani que tienen esa cualidad. Son tan insistentes y físicos que cuando arrancan no quiero que se acaben, la magia está en la repetición.

Y al contrario, ¿qué canción le parece tan insufrible que si pudiera la borraría de la historia?

Cuando una canción se hace popular, pierde el contexto y está hasta en la sopa, le suelo coger cierta manía.

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Una vez un técnico de sonido me quiso sabotear porque, según él, le estaba dando muy fuerte a los botones de cue del reproductor.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o gesto raro cuando pincha?

Me han dicho que me concentro muchísimo y pongo cara seria, como si estuviera resolviendo algo muy complicado cuando en realidad solo estoy disfrutando.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en un espacio soñado: ¿cuál diría?

Le pediría que me lleve a los 90, a una rave en una warehouse. Me interesa esa sensación de comunidad y experimentación que tenían los clubes entonces, antes de que todo fuera tan medido.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Cuando no estoy pinchando me gusta crear, ya sea con el diseño, con proyectos gráficos o incluso con música que no tiene que ver con sesiones.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que de da de comer?

Trabajo en diseño gráfico y en imprenta/serigrafía. La música es mi pasión, pero lo que me da de comer viene de mis proyectos visuales.