EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez pide revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

El Estatuto de los Trabajadores los confirma: el error que hace que muchos canarios se queden sin vacaciones de Semana Santa y sin trabajo

Canarias quiere que el primer parque eólico marino de España genere un beneficio social elevado

Tenerife centra la mayoría de casos del brote de intoxicación por leche de fórmula en Canarias

El Estado justifica el retraso de los traslados por la "tardanza" de Canarias en enviar los expedientes

Canarias no logra cubrir su déficit de personal público

La externalización de las licencias urbanísticas agiliza 186 expedientes para la construcción de casas

GF Hoteles reduce más de 10 toneladas de co2 en desplazamientos laborales

