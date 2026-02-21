Un amigo verdadero no se paga...

...con dinero

Hay quienes consideran que la amistad consiste en una forma de semejanza y, por tanto, quienes se parecen entre sí son amigos, tal como ilustran las expresiones: «Son tal para cual», «cada oveja con su pareja» o las singularidades isleñas «comer del mismo plato» o «para una talla vieja nunca falta un jarro sin asa». Mientras otros creen, en cambio, que quienes se parecen nunca se pondrán de acuerdo. Desde la Antigüedad clásica el tema de la amistad ha sido objeto de reflexión y debate entre filósofos y académicos, así como ocupa un lugar preeminente en el refranero popular. Ya Heráclito, explicando las razones de la amistad, afirmaba que «los contrarios se atraen y de la discordia nace la perfecta armonía»; Empédocles sostenía, en cambio, que «lo semejante busca lo semejante». Se le atribuyen a Aristóteles algunas reflexiones sobre la amistad (Libros VIII-IX de Ética y Nocómaco) que él diferencia de otras actitudes y motivaciones como el apego y la búsqueda del placer (u otros intereses) que son sentimientos pasajeros, mientras que la amistad es una disposición duradera. Pero nos interesa sobre todo la idea que define a la «verdadera amistad» y, por ende, al «amigo verdadero». Parafraseando al filósofo, para que una amistad sea verdadera es necesario que ambas partes conozcan las simpatías que les profesa la otra. Por tanto, para que exista amistad debe darse la reciprocidad, de lo contrario, sería benevolencia, puro altruismo o liberalidad. Pero cuando la bondad es mutua la llamamos amistad y la amistad perfecta se da entre las personas bondadosas e igualmente virtuosas. Una amistad así es perdurable y esta es la amistad verdadera, que al mismo tiempo es tan infrecuente porque no abundan las personas virtuosas (íntegras, honradas, honestas, decentes o buenas). Sobre la base de estas ideas universales que pueden encajar para dar una explicación válida para cualquier momento y para cualquier lugar, puede decirse que el refrán «el amigo verdadero no se paga con dinero» se emplea para expresar que tener un amigo de verdad es algo tan poco común (tan extraordinario) como inestimable, es decir, tan valioso que no puede ser estimado como corresponde. Es lugar común el considerar «un amigo verdadero» a aquel que «nunca te falla», que «está disponible siempre, en los buenos momentos, pero sobre todo en los momentos difíciles». La paremia es una aplicación singular de la genérica que dice «eso no se paga con dinero», que se puede emplear en diversas situaciones.

Cada decisión que tomamos en la vida tiene unas consecuencias, «un coste», por ello se dice en sentido figurado que «todo tiene un precio». Hay quienes creen firmemente en esta premisa y ello ha dado lugar a una interpretación espuria que se corresponde con una visión «mercantilista» de las relaciones humanas y que se aleja de la ética y de la integridad. Sin embargo, aun cuando la historia del mundo, del poder y de la riqueza estén íntimamente ligadas al «dios dinero», no todo se puede comprar o pagar con este, aunque sean pocas las cosas que queden fuera del «tráfico mercantil». Y entre estas está la «verdadera amistad», un don de tan alto valor que es imposible «comprarlo con dinero» (»ni con todo el dinero del mundo»), aunque -paradójicamente- a veces se escuche esta otra máxima que dice: «quien tiene un amigo, tiene un tesoro».