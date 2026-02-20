La ULPGC inviste como Doctora Honoris Causa a la reina emérita Sofía

La ULPGC inviste como Doctora Honoris Causa a Su Majestad la Reina Doña Sofía, en reconocimiento a su implicación en iniciativas sociales y humanitarias, y especialmente por su apoyo incondicional al Banco de Alimentos.

A su llegada al Paraninfo de la institución, la reina emérita saluda a la Presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el Presidente del Cabildo, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra.

No hubo manifestaciones del profesorado, tal y como se esperaba. En cambio, un grupo de unas doce personas, a la llegada de la reina, se acercó a las puertas del paraninfo con carteles y megáfonos al grito de “¡No hay dos sin tres, República otra vez!” y “¡No en mi nombre!”.

(Habrá ampliación)