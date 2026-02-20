La ULPGC inviste como Doctora Honoris Causa a la reina emérita Sofía
La universidad grancanaria resalta su labor humanitaria, especialmente su apoyo al Banco de Alimentos, en un acto institucional celebrado en el Paraninfo de la universidad.
María Alfonso Rodríguez
La ULPGC inviste como Doctora Honoris Causa a Su Majestad la Reina Doña Sofía, en reconocimiento a su implicación en iniciativas sociales y humanitarias, y especialmente por su apoyo incondicional al Banco de Alimentos.
A su llegada al Paraninfo de la institución, la reina emérita saluda a la Presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el Presidente del Cabildo, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra.
No hubo manifestaciones del profesorado, tal y como se esperaba. En cambio, un grupo de unas doce personas, a la llegada de la reina, se acercó a las puertas del paraninfo con carteles y megáfonos al grito de “¡No hay dos sin tres, República otra vez!” y “¡No en mi nombre!”.
(Habrá ampliación)
