Tenerife da el salto al espacio con su propia constelación de satélites

El Cabildo ha adjudicado a la empresa Telespazio Ibérica el desarrollo de la Constelación Canaria de Satélites (CIC), un proyecto pionero valorado en 21,3 millones de euros que permitirá vigilar el territorio ante emergencias, monitorizar el cambio climático y generar un nuevo motor económico basado en la tecnología espacial.

No se trata solo de observar la Tierra desde el espacio, sino de situar a la Isla como protagonista en el diseño, fabricación y explotación de tecnología satelital.

La iniciativa contempla la creación de una constelación de cuatro satélites de órbita terrestre baja, uno de ellos piloto, que obtendrán imágenes diarias de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como de sus entornos marítimos.

El primer lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2027, mientras que el despliegue completo se completará en el primer semestre de 2028. Ese mismo año comenzará la explotación operativa de las imágenes y datos obtenidos, lo que permitirá mejorar la gestión del territorio y reforzar la capacidad de respuesta ante riesgos naturales y ambientales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que esta inversión sitúa a Tenerife en una posición privilegiada, no solo como usuaria, sino como desarrolladora de tecnología espacial.

La constelación será una herramienta clave para la protección del medio natural, la planificación territorial y la respuesta ante emergencias como incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas. Además, contribuirá a anticipar riesgos, mejorar la gestión del agua y optimizar el uso de los recursos naturales.

Los satélites incorporarán sensores avanzados capaces de captar imágenes en distintas bandas del espectro, incluyendo visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico. Esta tecnología permitirá detectar variaciones en la vegetación, controlar la humedad del suelo, identificar vertidos en el mar o evaluar daños tras una catástrofe. La información obtenida facilitará la toma de decisiones basada en datos actualizados, mejorando la eficiencia de los servicios públicos y la protección del entorno.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto directo en la economía insular. “La construcción y operación de los satélites generará entre 122 y 158 empleos cualificados, muchos de ellos vinculados a ingeniería, análisis de datos y desarrollo tecnológico”, abundó la presidenta insular. Parte del diseño y la fabricación se realizará en Tenerife, lo que contribuirá a consolidar un ecosistema tecnológico propio y a atraer talento e inversión. “Este proyecto refuerza el posicionamiento de la Isla como un nuevo polo de innovación en el ámbito aeroespacial”, aseveró.

Además, señaló que el proyecto “contribuye de forma decisiva al cambio de modelo productivo, generando empleo cualificado, atrayendo inversión y apostando por el talento canario”, en línea con el Plan Director de Innovación impulsado por la Corporación insular.

Además del impacto laboral, la constelación tendrá un retorno económico estimado de unos 18 millones de euros para el Cabildo, gracias a la comercialización de imágenes y datos.

Esta característica convierte al proyecto en una iniciativa auto sostenible, capaz de generar ingresos y garantizar su viabilidad a largo plazo. Empresas radicadas en Tenerife podrán participar en la gestión y explotación de estos datos, abriendo nuevas oportunidades de negocio y reforzando la proyección internacional del tejido empresarial local.

El proyecto también impulsará el desarrollo científico y tecnológico de la Isla. El Instituto de Astrofísica de Canarias participa en la iniciativa mediante el desarrollo de la cámara DRAGO-3, una tecnología avanzada que permitirá obtener imágenes de alta precisión. Asimismo, la constelación se integrará con infraestructuras como la plataforma DALIX, los supercomputadores del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la futura estación de seguimiento Canarysat-ITER, financiada con fondos europeos.

Seguridad y sostenibilidad

Más allá de su impacto económico, la constelación representa una herramienta clave para la seguridad y la sostenibilidad. Permitirá monitorizar la evolución del cambio climático, gestionar mejor los recursos hídricos, proteger los ecosistemas marinos y evaluar la recuperación de zonas afectadas por desastres. También facilitará el desarrollo de la agricultura de precisión, optimizando el uso del agua y mejorando la productividad del sector primario.

El proceso de adjudicación se desarrolló mediante una convocatoria pública en la que participaron tres empresas del sector aeroespacial. La propuesta de Telespazio Ibérica fue seleccionada tras un proceso de evaluación técnica y científica en el que colaboró el Instituto de Astrofísica de Canarias, garantizando el rigor y la calidad del proyecto.

Para el consejero de Innovación, Juan José Martínez, “se trata de un proyecto estratégico que consolida a Tenerife como un referente en innovación y tecnología aplicada”. Añadió además que, “esta iniciativa no solo supone un avance decisivo en la gestión inteligente del territorio y las emergencias, sino que tiene un impacto directo en la economía insular, con la creación de empleo altamente cualificado y nuevas oportunidades para el tejido empresarial local”.

La Constelación Canaria de Satélites marca un antes y un después en el posicionamiento de Tenerife. La Isla deja de ser únicamente usuaria de tecnología espacial para convertirse en protagonista de su desarrollo. Esta iniciativa no solo refuerza la capacidad de proteger el territorio y anticipar riesgos, sino que abre la puerta a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y el talento.

Desde el espacio, Tenerife vigilará su territorio, protegerá su futuro y proyectará su capacidad tecnológica al mundo. La constelación no es solo un conjunto de satélites: es una apuesta estratégica que sitúa a la Isla en la nueva economía del espacio, donde la tecnología se convierte en motor de desarrollo, seguridad y sostenibilidad.