Tenerife centra la mayoría de casos del brote de intoxicación por leche de fórmula en Canarias

El pequeño brote de intoxicación por el consumo de un lote de leche de fórmula contaminada ha afectado en mayor medida a la isla de Tenerife. De los nueve bebés afectados en las Islas con vómitos y diarreas tras beber leche de este tipo contaminada por la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus, seis eran tinerfeños, dos palmeros y dos conejeros. Dos de los niños, uno en Tenerife y otro en Lanzarote, requirieron ingreso hospitalario por deshidratación.

La alerta está activa desde el 12 de diciembre, después de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alertara de la presencia de Bacillus cereus en la leche en polvo procedente de Países Bajos. En concreto, se trataba del producto Nidina 1, de la marca Nestlé con fecha de consumo preferente 10/2027. "Esta fue la primera de las seis alertas que se han emitido hasta la fecha", explica el técnico de la Dirección de Salud Pública de Canarias, Juan José Castellano. Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento. No obstante, por el momento no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE.

Y es que después de detectar esta toxina en Países Bajos, otros países llevaron a cabo sus propios controles y se dieron cuenta de que la cuestión trascendía a una sola fábrica. "Fueron encontrando casos similares en Francia e Irlanda, asociados a distintos productos de leche de fórmula para menores", destaca Castellano. Entre las marcas afectadas están Almirón Advance, Babybio y Damira, aunque los lotes afectados ya han sido retirados de las farmacias y grandes superficies.

"Tanto los súper como las boticas están informados, pero es verdad que nos hemos encontrado muchos casos de familias que habían comprado el producto con anterioridad, incluso para almacenarlo antes de que naciera el pequeño", explica Castellano.

Esta contaminación ha afectado a tantos lotes y productos distintos porque, como explica Castellano, lo que está afectado es un elemento utilizado para la fabricación de la leche. Se trata, en concreto, del ácido araquidónico que "usan varias marcas" y que ya tenía el tóxico antes de la elaboración de la leche.

La mayoría de los bebés eran recién nacidos

Y es que todos los casos detectados en Canarias han ocurrido en niños menores de un año, y hasta cinco de esos nueve tenían menos de un mes. "Hemos detectado casos en niños de cuatro, ocho y hasta 20 días", explica Castellano. De hecho, dos de los afectados tuvieron que ser hospitalizados –uno en Tenerife y otro en Lanzarote– por deshidratación debido a la persistencia de diarreas y vómitos. El de Lanzarote, además, se complicó porque el pequeño tuvo una bajada de defensas que le afectaron de más.

"No es algo grave, pero hay casos en los que requiere ingreso", sentencia el técnico de Salud Pública, que recalca que la mayoría de casos terminan en apenas 24 horas y no tienen más complicación. "Es posible que haya casos que hayan pasado desapercibidos porque los niños no hayan tenido síntomas", sentencia.

Primer caso de intoxicación en Canarias

En el Archipiélago el primer caso de intoxicación se registró el 7 de noviembre, antes de que se emitiera la primera alerta. "Lo recuperamos gracias a que su pediatra relacionó los síntomas con el consumo de este producto", afirma Castellano. El último de los casos constatados se registró el pasado 16 de enero. "No hemos tenido más desde entonces", explica el profesional, que no ve muy probable que vuelvan a producirse nuevos avisos de la Agencia, aunque se mantienen alerta por si hubiera nuevos casos en Canarias.

Canarias no es la única comunidad que ha registrado casos de esta intoxicación. Según el Ministerio de Sanidad, se han comunicado un total de 41 casos desde diciembre. En total 10 regiones han comunicado casos sospechosos: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana.

"Estos casos no se pueden corroborar porque ni la toxina ni la bacteria que lo provoca se encuentra en las pruebas microbiológicas que se realizan a los bebés", recalca Castellano, que recomienda, pese a ello, hacerles pruebas a los bebés cuando muestran estos síntomas. "Pero no para confirmar una intoxicación, si no para descartar otro tipo de afecciones más graves", recalca.