El mercado inmobiliario acelera y suma tres ventas de casas más al día en Canarias

El mercado inmobiliario canario siguió demostrando en 2025 su buen tono. La compraventa de viviendas volvió a crecer un 4,4%, alcanzando el segundo mejor dato desde la crisis financiera. El año pasado cambiaron de propietario 25.888 casas en el Archipiélago, por lo que, de media, cada día laborable se formalizan casi un centenar de operaciones inmobiliarias, cuatro más que el año pasado. 2025 sigue la estela de los años anteriores y encadena un nuevo ejercicio dentro del boom que el sector comenzó a vivir tras la pandemia. Un boom que, por ahora a pesar de pequeños síntomas, parece no frenar ni el alza de los precios, ni la poca oferta disponible.

El crecimiento anotado el año pasado es muy similar al que se produjo entre 2023 y 2024. Aunque en 2023 sí que se produjo un descenso debido a la fiebre de compraventas que se desató en 2022, que ostenta el dato de compraventas más alto desde 2007, cuando se rozaron las 28.000 transacciones de viviendas. En el conjunto de España, el aumento del número de compraventas es bastante mayor, del 11,5%. Y, de hecho, Canarias se encuentra junto con Madrid y Navarra, entre las comunidades que anotaron incrementos porcentuales más moderados. Una de las causas de que el crecimiento esté siendo más contenido en las Islas sí que podría ser, precisamente, ese avance incesante de los precios, que impide a muchos de los que quisieran convertirse en propietarios hacerse con una vivienda. Solo en 2025 el coste del metro cuadrado subió un 12%. ¿Los motivos? De nuevo, la escasez de inmuebles que salen al mercado, tanto de segunda mano como a estrenar, cuya presencia es casi testimonial, entre otros factores.

Basta un vistazo a los datos publicados este viernes 20 de febrero en la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), para poder comprobar como las compraventas que tienen por objetivo viviendas de segunda mano son las reinas del mercado en el Archipiélago. Siete de cada diez casas que se vendieron en Canarias habían tenido antes otro propietario y apenas 7.572 de las 25.888 transacciones fueron de viviendas nuevas. Igualmente, también es irrisorio el porcentaje de viviendas protegidas adquiridas, solo 840.

Solares y fincas

La estadística también posibilita ahondar en otro tipo de transmisiones de derechos de la propiedad, más allá de la compraventa de viviendas. En su conjunto, si se contabilizan también solares urbanos y fincas rústicas cambiaron de manos en Canarias un total de 76.495 propiedades. Una cantidad que superó a la registrada en 2024 en un 3,4%.

Y si el volumen de transacciones no crece más, sobre todo en lo que a compra de viviendas se refiere, es porque, sencillamente, no hay casas para tanta gente. La demanda para adquirir una propiedad no para de crecer en una región que incrementa cada año su población y cuyas familias son cada vez más pequeñas y divididas. Sin embargo, las opciones que se encuentran en el mercado son pocas y caras. Cada inmueble que sale a la venta despierta el interés de, al menos, diez potenciales compradores. Y ante esta competencia las subastas al alza, un modelo importado del mercado americano en el que los interesados lanzan ofertas al alza para quedarse con la propiedad, es cada vez más habitual. Aunque el interés como las ofertas varían de forma sustancial en función de la ubicación de la propiedad y su estado. Pero viviendas bien localizadas en las que se pueda entrar a vivir son extremadamente cotizadas.

Por eso, otro tipo de transmisiones patrimoniales poco a poco han ido ganando terreno en la estadística. El año pasado se incrementaron tanto las donaciones de viviendas como las herencias. Las primeras -1.362 en 2025- han experimentado un ascenso importante en los últimos años, al calor no solo de la falta de alternativas para los más jóvenes, con lo que aquellas familias que tengan otro inmueble pueden optar por dejárselo a sus hijos, sino también por la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones que el Gobierno de Canarias recuperó en 2023.