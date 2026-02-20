GF Hoteles reduce más de 10 toneladas de co2 en desplazamientos laborales
El equipo humano de la cadena hotelera participa activamente en esta iniciativa a través de una aplicación de movilidad sostenible
GF Hoteles, cadena hotelera de Grupo Fedola, continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. Desde agosto de 2025, ha logrado reducir más de 10 toneladas de CO₂ gracias a un proyecto piloto de movilidad sostenible desarrollado junto a la plataforma Ciclogreen, con el objetivo de fomentar desplazamientos más responsables entre sus equipos.
A través de la aplicación, las personas trabajadoras registran sus trayectos, miden la reducción de emisiones y promueven el uso compartido del vehículo, además de otras alternativas de movilidad eficiente. La herramienta permite cuantificar el impacto real de los desplazamientos diarios y transformar pequeños gestos en resultados medibles.
“En GF Hoteles seguimos dando pasos reales hacia una movilidad más sostenible. Creemos firmemente que los pequeños cambios, cuando se hacen en equipo, generan un gran impacto”, destaca Pilar García, directora de Recursos Humanos de la cadena hotelera.
Resultados que generan impacto
Gracias a esta iniciativa, los equipos de GF Hoteles han registrado 124.666 kilómetros en trayectos realizados con menor impacto ambiental, evitando la emisión de 10.590 kilos de CO₂ a la atmósfera. Además del beneficio medioambiental, el proyecto ha supuesto un ahorro económico estimado de 24.605 euros, demostrando que la sostenibilidad también genera valor compartido y eficiencia operativa.
Actualmente, 184 personas participan en la aplicación, utilizando principalmente el coche compartido para acudir a su puesto de trabajo. Esta medida permite optimizar los desplazamientos, reducir el número de vehículos en circulación y fomentar hábitos más responsables. La iniciativa se ha ampliado con el impulso del transporte público, la bicicleta y los trayectos a pie.
Entre quienes ya se han sumado se encuentran Alessandra Tesi y Andreea Cretoiu, técnicas del departamento de Marketing de GF Hoteles y residentes en Santa Cruz de Tenerife. Ambas decidieron participar por la comodidad que supone evitar más horas de conducción cada día. “Compartir coche nos permite organizarnos mejor y reducir el tiempo que pasamos al volante”, explica Alessandra Tesi, que valora especialmente poder coordinarse con compañeros que realizan rutas similares.
La importancia del incentivo
Andreea coincide en que el ahorro de tiempo y la disminución del estrés asociado al tráfico fueron factores decisivos. Además, subraya el atractivo de los incentivos vinculados a la aplicación: “Saber que, además de compartir coche, vamos acumulando kilómetros que luego se traducen en recompensas motiva mucho”.
Las personas usuarias de Ciclogreen reciben compensación económica por los kilómetros compartidos a lo largo del ejercicio anual directamente en la aplicación mediante tarjetas regalo. Así, el compromiso con una movilidad más responsable obtiene también un reconocimiento tangible.
Para Alessandra, esta experiencia demuestra que modificar la rutina diaria puede tener un impacto colectivo relevante. Y Andrea añade que, si además de ganar en comodidad y recibir incentivos se contribuye a reducir la huella de carbono, “se cumplen varios objetivos a la vez”.
- Un avión de Binter se 'pasea' por el este de El Hierro a la espera de poder aterrizar
- La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
- ¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife
- Cabo Verde quiere crecer al rebufo del turismo en Canarias
- Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
- La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata
- DJ Jonay: de las fiestas en Tenerife al éxito mundial con su documental sobre raves