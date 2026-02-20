GF Hoteles reduce más de 10 toneladas de co2 en desplazamientos laborales

GF Hoteles, cadena hotelera de Grupo Fedola, continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. Desde agosto de 2025, ha logrado reducir más de 10 toneladas de CO₂ gracias a un proyecto piloto de movilidad sostenible desarrollado junto a la plataforma Ciclogreen, con el objetivo de fomentar desplazamientos más responsables entre sus equipos.

A través de la aplicación, las personas trabajadoras registran sus trayectos, miden la reducción de emisiones y promueven el uso compartido del vehículo, además de otras alternativas de movilidad eficiente. La herramienta permite cuantificar el impacto real de los desplazamientos diarios y transformar pequeños gestos en resultados medibles.

“En GF Hoteles seguimos dando pasos reales hacia una movilidad más sostenible. Creemos firmemente que los pequeños cambios, cuando se hacen en equipo, generan un gran impacto”, destaca Pilar García, directora de Recursos Humanos de la cadena hotelera.

Resultados que generan impacto

Gracias a esta iniciativa, los equipos de GF Hoteles han registrado 124.666 kilómetros en trayectos realizados con menor impacto ambiental, evitando la emisión de 10.590 kilos de CO₂ a la atmósfera. Además del beneficio medioambiental, el proyecto ha supuesto un ahorro económico estimado de 24.605 euros, demostrando que la sostenibilidad también genera valor compartido y eficiencia operativa.

Actualmente, 184 personas participan en la aplicación, utilizando principalmente el coche compartido para acudir a su puesto de trabajo. Esta medida permite optimizar los desplazamientos, reducir el número de vehículos en circulación y fomentar hábitos más responsables. La iniciativa se ha ampliado con el impulso del transporte público, la bicicleta y los trayectos a pie.

Entre quienes ya se han sumado se encuentran Alessandra Tesi y Andreea Cretoiu, técnicas del departamento de Marketing de GF Hoteles y residentes en Santa Cruz de Tenerife. Ambas decidieron participar por la comodidad que supone evitar más horas de conducción cada día. “Compartir coche nos permite organizarnos mejor y reducir el tiempo que pasamos al volante”, explica Alessandra Tesi, que valora especialmente poder coordinarse con compañeros que realizan rutas similares.

La importancia del incentivo

Andreea coincide en que el ahorro de tiempo y la disminución del estrés asociado al tráfico fueron factores decisivos. Además, subraya el atractivo de los incentivos vinculados a la aplicación: “Saber que, además de compartir coche, vamos acumulando kilómetros que luego se traducen en recompensas motiva mucho”.

Las personas usuarias de Ciclogreen reciben compensación económica por los kilómetros compartidos a lo largo del ejercicio anual directamente en la aplicación mediante tarjetas regalo. Así, el compromiso con una movilidad más responsable obtiene también un reconocimiento tangible.

Para Alessandra, esta experiencia demuestra que modificar la rutina diaria puede tener un impacto colectivo relevante. Y Andrea añade que, si además de ganar en comodidad y recibir incentivos se contribuye a reducir la huella de carbono, “se cumplen varios objetivos a la vez”.