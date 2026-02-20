La externalización de las licencias urbanísticas agiliza 186 expedientes para la construcción de casas

Ayuntamientos como Tinajo, Guía de Isora, La Oliva, Arico, Betancuria, Fasnia o Arrecife se han beneficiado del 'acelerón' que supuso la aprobación del decreto ley -cuya tramitación como texto legislativo continúa atascada desde el pasado mes de junio- para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. Un polémico texto que permitía a los municipios delegar en entidades y agentes externos públicos y privados la elaboración los informes técnicos de las licencias urbanísticas con el fin de dar más agilidad a su tramitación.

Esta fórmula, que se aplica en Madrid y Valencia, ha permitido que "a través de datos de la empresa pública Gesplan, se hayan tramitado 121 expedientes", a los que hay que sumar los 65 que ha tramitado la Oficina Virtual de Reto Demográfico (OVRT), tal y como confirmó este viernes el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, en el Parlamento.

"No nos ha ido tan mal, y estamos satisfechos, pues así nos lo ha trasladado la Federación Canaria de Municipios (Fecam) o el alcalde de Fasnia", afirmó el consejero.

Dos obreros trabajando en una obra. / Andrés Cruz

Situación dramática

Miranda insistió en que el objetivo del decreto era "solventar la dramática situación de los ayuntamientos y oficinas técnicas por carencia de medios personales y materiales", y recordó a los diputados que ahora está en su mano "las mejoras que los grupos políticos consensúen para incorporarlas y mejorar" al texto, toda vez que ya se han pedido hasta cuatro prórrogas que han retrasado la aprobación como ley del decreto convalidado.

"Estamos apoyando y los instrumentos están funcionando, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios ayuntamientos", insistió Miranda.

Sin embargo, el diputado del PSOE Rafael Nogales, pese a reconocer que "se nota la incidencia en los municipios del reto demográfico", no está sirviendo para el resto de ayuntamientos, donde "detectamos que solo sirven para cambios de uso de locales comerciales en vivienda, pero no en agilizar los planeamientos municipales".

Noticias relacionadas

(HABRÁ AMPLIACIÓN)