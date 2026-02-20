Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

Delcy Rodríguez pide revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos

Familiares de detenidos esperan frente a El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía.

Familiares de detenidos esperan frente a El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

