EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Delcy Rodríguez promulga la ley de Amnistía aprobada por la legislatura venezolana La Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves finalmente la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática cuya demora había comenzado a generar inquietud dentro y fuera de Venezuela. El oficialismo y la oposición terminaron por alzar juntos sus manos y la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, la promulgó de inmediato. "Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, dijo. La entrada en vigencia debería acelerar la excarcelación de disidentes- El beneficio alcanza a antimaduristas que se encuentran bajo resguardo o exiliados. "Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre". (Seguir leyendo)

El Parlamento de Venezuela reanuda el debate de la amnistía El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, reanudó este jueves el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado, luego de una semana de aplazamiento por desacuerdos entre los diputados que terminó por generar críticas y huelgas de familiares que exigen la liberación de presos políticos.

Una amnistía para "todas las víctimas" Seis expertos en derechos humanos de Naciones Unidas acogieron este jueves con satisfacción el proyecto de ley de amnistía presentado desde principios de mes ante la Asamblea Nacional de Venezuela, aunque subrayaron que debe aplicarse a "todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal". Además, no basta sólo con esa ley, que debe "integrarse en un proceso integral de justicia transicional ajustado a las normas internacionales", según indicaron en un comunicado conjunto.

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de que las discrepancias entre el oficialismo y activistas y ONG por un texto que obliga a los presos beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido, hayan obligado a su aplazamiento. La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez --hermano de la mandataria-- comenzará así a las 16.00 horas (hora local, 21.00 en la España peninsular y Baleares) el debate en segunda lectura del denominado "Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", una iniciativa que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, de acuerdo a Caracas.

Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre temas económicos, energéticos y de seguridad La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este miércoles haber hablado por teléfono con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el que ha acordado reunirse "para seguir avanzando" en asuntos comerciales y de seguridad clave para los dos países. "Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", ha anunciado a través de su canal de Telegram la dirigente venezolana.

Venezuela tacha de "desesperado e irresponsable" el posicionamiento de Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra El Gobierno de Venezuela ha rechazado este miércoles el "desesperado e irresponsable" posicionamiento de Guyana acerca del Acuerdo de Ginebra de 1966 sobre la disputa territorial del Esequibo, después de que Georgetown haya recordado su 60º aniversario manteniendo en un comunicado su reivindicación sobre la soberanía de la disputada región. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado emitido por la República Cooperativa de Guyana", reza el mensaje difundido por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela. "Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas" y el terrorismo, así como para abordar juntos la migración, señaló el funcionario en la red social X. En un primer momento, Pérez Pirela dijo en su mensaje en X que también se había acordado una lucha conjunta contra el terrorismo, pero posteriormente lo suprimió.

Guyana pide a Venezuela "abstenerse" de acciones que socaven la paz y defiende su soberanía sobre el Esequibo El Gobierno de Guyana ha instado este miércoles a Venezuela a "abstenerse" de llevar a cabo o realizar acciones que puedan "socavar la paz y la estabilidad en la región", mientras que ha vuelto a defender su soberanía sobre la disputada región del Esequibo. "El Gobierno de Guyana reafirma su compromiso inquebrantable con la coexistencia pacífica, el respeto mutuo entre las naciones y la resolución judicial definitiva de esta controversia por la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la Carta de Naciones Unidas", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Guyana en un comunicado.