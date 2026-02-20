Santa Cruz vuelve a demostrar que la fiesta y la sostenibilidad no solo pueden convivir, sino que se refuerzan mutuamente. Durante el Carnaval, la ciudad pone en marcha una ambiciosa campaña de concienciación ambiental que invita a disfrutar con responsabilidad y orgullo colectivo: porque vivir el Carnaval también es cuidar de la ciudad que lo hace posible.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Fundación Santa Cruz Sostenible, impulsa durante el Carnaval una batería de iniciativas de concienciación ambiental dirigidas a la ciudadanía, con un mensaje claro y directo: “Carnavalero de corazón, tus residuos a su contenedor”. Una llamada a la corresponsabilidad que busca integrar hábitos sostenibles en la celebración más emblemática de la ciudad, sin restarle alegría ni participación.

La campaña apuesta por el humor y la cercanía como herramientas clave para llegar a la gente. En este sentido, dos vídeos protagonizados por el grupo Abubukaka ponen voz e imagen a mensajes sencillos, visuales e impactantes, pensados para quedarse en la memoria colectiva. Como explica uno de sus integrantes, Diego Lumpiañez, “es un orgullo poder apoyar y concienciar en una fiesta tan importante como el Carnaval; cuanto más se comparta la campaña, más fácil será que tengamos un Carnaval más sostenible”.

Más allá del plano audiovisual, la iniciativa se despliega en la calle a través de múltiples acciones. Durante el Carnaval de Día y el Carnaval de Noche, patrullas ambientales recorren los principales espacios de celebración informando, entregando un decálogo de buenas prácticas a quioscos y barras y fomentando la separación selectiva de residuos. A ello se suma la colocación de un quiosco remodelado para la separación selectiva en la plaza del Orche, la señalización específica de las islas de contenedores y el refuerzo informativo para su correcto uso. Durante el carnaval de día, los educadores ambientales salen a la calle para que las familias y la ciudadanía en general tenga más fácil seguir contribuyendo a la sostenibilidad ambiental del Carnaval.

La campaña incluye también una vertiente creativa y participativa, con un taller de upcycling y moda sostenible para disfraces de Carnaval, que se desarrollará en el Centro de Formación Profesional de Las Indias. Una propuesta que conecta tradición, creatividad y economía circular, y que refuerza la idea de que cada pequeño gesto cuenta.

Con esta campaña, Santa Cruz refuerza una idea clave: el Carnaval es identidad, tradición y emoción compartida, pero también una oportunidad para demostrar que una ciudad que celebra unida es capaz de hacerlo de forma responsable. Porque cuidar el Carnaval es, en el fondo, cuidar de Santa Cruz.

En definitiva, cada lata en su contenedor, cada envase bien separado y cada gesto responsable suman para que la fiesta siga brillando con la misma intensidad con la que late el corazón carnavalero de la ciudad. La sostenibilidad no es un añadido al Carnaval: es parte de su evolución, de su compromiso con el presente y con las generaciones que lo vivirán mañana.

Porque cuando celebramos con respeto, demostramos que Santa Cruz no solo sabe hacer el mejor Carnaval del mundo, sino también el más consciente. Y ese es un orgullo que se comparte, se contagia y, sobre todo, se practica.