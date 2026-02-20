Canarias no logra cubrir su déficit de personal público
La consejera Nieves Lady Barreto reconoce que "la convocatoria de procesos en ayuntamientos y cabildos sigue sin ser suficiente"
Los procesos selectivos en marcha en Canarias no son suficientes para cubrir el déficit de personal en las administraciones públicas. Así de contundente se mostró este viernes la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, en su comparencia en el Parlamento: "La convocatoria de procesos en ayuntamientos y cabildos sigue sin ser suficiente para cubrir todo el déficit"
Barreto, que compareció para informar del convenio suscrito con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) referido a contratación de personal temporal, defendió que "los ayuntamientos están sacando los que pueden y el Gobierno de Canarias está poniéndose al día con las ofertas públicas de empleo (OPE) desde el año 2018, pero que aún con ese esfuerzo continúa existiendo "una carencia de personal que se hace más evidente en las administraciones locales".
En este sentido, la consejera recordó que el convenio con la Fecam se puso en marcha para solventar las dificultades de los ayuntamientos más pequeños para convocar procesos selectivos, y que por el momento se han adscrito al mismo 31 de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias y tres cabildos, los de Lanzarote, El Hierro y La Palma.
Estos datos no satisficieron a la oposición, pues el portavoz del PSOE, Gustavo Santana, aseguró que Barreto "está a punto de convertirse en la consejera que generó falsas expectativas" con la promesa de una ley canaria de función pública que duda se vaya a aprobar esta legislatura, y que ha llevado la "inseguridad jurídica" al empleo público en la comunidad autónoma. Por su parte, Carmen Hernández (NC-Bc), recalcó que el actual déficit de personal en las administraciones es consecuencia de la ley de estabilidad presupuestaria que ni el PP ni PSOE han derogado.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
