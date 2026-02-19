"Un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro": un premio nacional reconoce la labor de los centros educativos canarios para promover el patrimonio histórico

"Un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro" es una de las citas con las que dio comienzo el acto de presentación del Premio Manuel Bartolomé Cossío 2025 y resume a la perfección el clima respirado en la Plaza del Pilar Nuevo de Vegeta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Al son del timple interpretado por alumnos de los CEIP La Cerruda -Vecindario-, San Lorenzo y Santa Catalina -Las Palmas de Gran Canaria-, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez y el consejero de Educación, Poli Suárez, presidieron una jornada institucional que puso en valor la importancia de que las generaciones venideras sean conocedoras y partícipes del patrimonio del Archipiélago. De igual manera, también participaron Luis María Naya y Paulí Dávila, presidente y secretario respectivamente de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo -Sephe-, institución que concede el galardón.

Alumnos de los CEIP La Cerruda, San Lorenzo y Santa Catalina, interpretando una canción con el timple. / José Carlos Guerra

Patrimonio y juventud

El acto comenzó con la reproducción de un video realizado por la Consejería de Educación mostrando todo el trabajo realizado en los distintos colegios e institutos de las Islas. El léxico propio de Canarias, el baile y la música tradicionales, el silbo, los museos de educación de los centros educativos y entorno natural constituyeron el enfoque principal del metraje. De manera concreta, destacó la creación de la figura del coordinador del patrimonio y la Red de Museos Escolares.

Los representantes del Sephe destacaron el trabajo desarrollado en el Archipiélago, especialmente en el sentido de que las iniciativas educativas canarias "no sólo apuestan por la recuperación del patrimonio", sino que crean la figura del coordinador de patrimonio "garantizando así su protección y proyección en el tiempo". También recordaron que la institución tiene el fin de "proteger, conservar, estudiar e investigar" el patrimonio histórico-educativo, así como "generar sensibilidad y conciencia patrimonial en el conjunto de la sociedad". En este sentido, destacaron que "Canarias cuenta también con experiencias relevantes, como el material histórico albergado en varios de los centros de su Red de Museos Escolares".

Defender nuestro patrimonio y su educación desde una perspectiva y crítica es defender el futuro de Canarias Manuel Domínguez — Vicepresidente del Gobierno de Canarias

Presidente y secretario añadieron que el reconocimiento "pone el acento en dos elementos clave: la protección y difusión del patrimonio natural, social, cultural e histórico del archipiélago dentro del sistema educativo y la integración real de la educación patrimonial" en la enseñanza formal, una perspectiva que, señaló, "no es habitual en el ámbito escolar y que constituye uno de los principales méritos de la iniciativa canaria".

Futuro de Canarias

Manuel Domínguez subrayó la importancia de lo colectivo en este reconocimiento y declaró que "supone un reconocimiento al trabajo realizado en las aulas", demostrando que el Archipiélago "cree en su identidad". Por otro lado, añadió que defender el patrimonio canario y su educación "es defender el futuro de Canarias, asegurando que los jóvenes sepan quiénes son y qué hace esta tierra única".

Por su lado, Poli Suárez explicó que el jurado ha puesto el foco en dos iniciativas: la figura coordinadora de Educación Patrimonial y la Red de Museos Escolares. A este respecto añadió que desde septiembre de 2024 todos los centros públicos canarios cuentan con la figura del coordinador, siendo "la única comunidad autónoma que lo ha implantado en todos". De igual manera, recordó los veinticuatro museos escolares existentes, subrayando que ambas líneas son "la punta de lanza de un trabajo mucho más amplio".

La entrega del reconocimiento se realizará el 18 de junio en una gala que tendrá lugar en Teruel. La candidatura canaria contó con el aval de la catedrática de la Universidad de Valladolid y presidenta del Plan Nacional de Educación Patrimonial del Ministerio de Cultura, Olaia Fontal, y de la presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, María Teresa Juan, quienes destacaron la variedad de programas de educación patrimonial impulsados por la Consejería.

Programas educativos

Estos programas incluyen el desarrollo de proyectos educativos, acciones formativas y recursos didácticos específicos para integrar la tradición y la cultura canaria en las aulas. Así mismo, impulsa la creación de espacios específicos en los centros para desarrollar propuestas vinculadas al patrimonio cultural de Canarias, fomentando la investigación, la creatividad y la conexión entre patrimonio y sociedad desde una perspectiva participativa.

La Red de Museos Escolares impulsa la apertura de estos espacios al entorno y facilita el intercambio de experiencias entre centros, convirtiendo pequeños museos en auténticos laboratorios de aprendizaje donde el alumnado descubre, de forma práctica, la historia y la cultura de su entorno y fortalece su vínculo identitario.