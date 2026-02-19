Nueve bebés canarios sufren una intoxicación tras beber leche de fórmula contaminada

Nueve bebés canarios de menos de cuatro meses han sufrido una intoxicación tras consumir leche de fórmula. Así lo ha anunciado la Consejería de Sanidad después de que el Ministerio haya comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) la notificación en España de 41 casos compatibles con esta intoxicación producida por la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus.. En concreto, estos bebés presentaban síntomas gastrointestinales –vómitos y diarreas– asociados al consumo de fórmulas infantiles incluidas en la retirada por posible contaminación con la toxina cereulida.

De los nueve casos registrados en Canarias, dos requirieron ingreso hospitalario sin registrar gravedad. La alerta había sido comunicada a los servicios de Pediatría de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria así como a los colegios oficiales de Farmacéuticos de ambas provincias como marca el protocolo en estos casos. La notificación se ha realizado en el marco de la coordinación con las comunidades autónomas, a las que se solicitó la comunicación de los casos compatibles al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE), con el objetivo de reforzar el seguimiento del evento.

Los 41 casos comunicados, además de por Canarias, han sido notificados por otras por nueve comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana. Se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no fue posible identificar el lote de fórmula infantil consumido.

En relación con la evolución clínica, trece de los casos requirieron hospitalización. Todos ellos han sido dados de alta, incluidos los dos bebés canarios. Únicamente uno de los casos hospitalizados precisó ingreso en una unidad de cuidados intensivos al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.

En el estudio microbiológico, en tres casos se identificó algún microorganismo en muestras de heces: Campylobacter sp. en un caso, rotavirus en otro y Bacillus cereus en un tercero. Asimismo, en dos casos se notificó la existencia de episodios de gastroenteritis en el entorno familiar.

Actuaciones en materia de seguridad alimentaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha venido informando a través de sucesivas alertas sobre la retirada de estos productos, en coordinación con las autoridades competentes y en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento. No obstante, por el momento no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE.

La información remitida por España ha sido incorporada al Rapid Outbreak Assessment que el ECDC ha publicado esta tarde como parte del seguimiento coordinado de este evento a nivel europeo.

El Ministerio de Sanidad mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la AESAN y las autoridades sanitarias europeas, y continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.