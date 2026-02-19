La izquierda canaria negocia ya una «marca única» para las elecciones

El movimiento para estructurar el espacio a la izquierda del PSOE vuelve a agitarse en Madrid con iniciativas impulsadas por Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y debates en torno al futuro de Sumar, en un contexto de avance de la ultraderecha que distintas fuerzas territoriales consideran preocupante. En Canarias, sin embargo, la negociación no nace al calor de ese impulso estatal. Se viene gestando desde el VI Congreso Nacional de Nueva Canarias (NC), celebrado en julio de 2025, cuando la formación aprobó como mandato coordinar a todas las fuerzas de izquierda de obediencia canaria, tras la escisión de los alcaldes Teodoro Sosa y Óscar Hernández, que han formado Municipalistas Primero Canarias.

Desde entonces se han sucedido reuniones entre Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Sumar y otros grupos con el objetivo de articular una confluencia con identidad propia. La premisa es clara: «Mirada canaria, marca canaria y todos y todas dentro», afirma el secretario de Organización de NC, Ayoze Corujo. La intención es consolidar un espacio que garantice voz propia en Madrid -uno o dos diputados- sin, por ahora, presentarse bajo un paraguas estatal, aunque mantendrán la interlocución con las fuerzas nacionales y territoriales del resto del Estado.

La mesa y el objetivo autonómico

Según Nueva Canarias, en este proceso han sido convocados Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Sí Se Puede, Lanzarote en Pie, Iniciativa por la Gomera, Reunir Canarias, Canarias Insumisa, Unidad del Pueblo, Drago y diversas asambleas locales en distintas islas. La intención también es conformar un grupo que pueda recuperar en el Parlamento de Canarias el llamado pacto de las Flores (PSOE, Podemos, NC y ASG) de la anterior legislatura, con al menos diez escaños de esta unidad de izquierdas, tras la debacle de Podemos en las elecciones de 2023, cuando se quedó sin representación autonómica.

No obstante, desde NC identifican dos hándicaps principales: por un lado, Drago Canarias, remisa por ahora a formar parte de esta unión de izquierdas; y por otro, el veto de Podemos a nivel estatal para participar con Sumar en una confluencia, si bien en Canarias la formación impulsada por Yolanda Díaz carece prácticamente de estructura orgánica.

Expectativas electorales

Ayoze Corujo participó el pasado miércoles en un acto en Madrid impulsado por Gabriel Rufián y el sábado asistirá a un evento organizado por la Iniciativa del Pueblo Andaluz, además de estar invitado a reuniones de Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes en Madrid. A su juicio, en el Archipiélago el proceso debe ser «estrictamente canario». Se limitarán a observar cómo cuaja la unidad de la izquierda en el resto de territorios, pero Canarias tendrá su marca propia y no concurrirá, en principio, bajo el paraguas de ninguna marca nacional. Y vuelve a reiterar: «Mirada canaria, marca canaria y todos y todas dentro». En términos electorales, expone que en la provincia de Las Palmas la suma de las fuerzas progresistas alternativas al PSOE rondó los 90.000 votos en 2023. Con una candidatura unitaria, sostiene, «tenemos muchas posibilidades de conseguir el escaño» en esa circunscripción y ser «muy competitivos» en Tenerife.

Podemos y las siglas

La coordinadora de Podemos Canarias, Noemí Santana, es tajante al abordar uno de los puntos más sensibles de la negociación: la marca electoral. «No tenemos ningún apego a las siglas», afirma. Según indica, si las fuerzas de izquierda deciden trabajar en un espacio común, «el problema no va a ser el nombre ni las siglas».



Santana distingue con claridad entre marca electoral y organización política. Aunque esté dispuesta a no utilizar el nombre de Podemos en una papeleta compartida, subraya que el partido «va a seguir funcionando como organización política» y mantendrá su propia «musculatura» e identidad interna. Es decir, aceptar una marca común no supone diluir la estructura orgánica del partido. Para Santana, los estudios internos que manejan apuntan a que podrían recuperar los escaños del pacto de las Flores, alcanzando los dos dígitos, además de obtener representación tanto en la provincia de Las Palmas como en Tenerife en el Congreso. Para ella, la clave no está en las siglas, sino en consolidar un espacio común que tenga continuidad más allá de una cita electoral puntual.

IU y el escepticismo de Drago

Desde Izquierda Unida Canarias, su secretario de Organización, Saúl Gómez Alberola, sostiene que el objetivo no es una alianza puntual, sino crear un espacio de coordinación y colaboración que «perdure» tras 2027, proporcionando herramientas para las elecciones municipales, autonómicas y generales. Para Gómez Alberola es vital que el proyecto tenga «su propia visión y nuestro propio pie» en las Islas, atendiendo a la «idiosincrasia particular» del Archipiélago.

Drago Canarias se muestra remisa a participar en una alianza que ve más electoral que política

Héctor Morán, responsable de Organización de Drago Canarias, liderada por Alberto Rodríguez, mantiene, no obstante, una postura escéptica ante la confluencia de la izquierda en Canarias. Asegura que «nadie les ha contactado formalmente», cuestiona que el proceso tenga una base programática sólida y considera que puede haber más interés electoral que político. Drago no descarta concurrir en solitario si no ve garantías de coherencia, aunque está dispuesto a observar cómo evoluciona el proceso y sus posibilidades de futuro. Por ahora, NC, Podemos e IU le siguen ofreciendo sumarse a la confluencia.