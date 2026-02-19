El importe de las hipotecas alcanza en Canarias su máximo histórico

La hipoteca media más cara de la historia. Así cerró el año Canarias, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre préstamos bancarios para la adquisición de una vivienda. Los elevados precios al alza que sufren los canarios para la compra de una casa han disparado el importe medio de los préstamos a cifras desconocidas en, al menos, los últimos 22 años. La cuantía media de los préstamos bancarios concedidos durante 2025 para la adquisición de pisos y casas en las Islas alcanzó los 184.413 euros. Tan solo un año antes fue de 142.508, pero es que se podría seguir retrocediendo en el tiempo y la realidad es que desde los primeros registros en 2003 no hay coste hipotecario más alto que el actual.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el Archipiélago anotó el tercer mayor crecimiento a nivel nacional. Ya que detrás de esta subida del importe medio de los créditos hipotecarios se encuentra una escasísima oferta de inmuebles y una demanda intensa. En concreto, las operaciones aumentaron un 29,1% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior –frente al incremento del 17,4% registrado en el conjunto del país–, hasta alcanzar un total de 1.239 hipotecas, frente a las 960 que se contabilizaron en el último mes de 2024. Con este resultado, el Archipiélago encadena dos meses consecutivos de crecimiento y sumó un total de 22.723 préstamos en todo el ejercicio.

Capital prestado

En Canarias se concedieron 184,82 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, lo que supone un incremento del 51,9% del capital prestado respecto al mismo mes del año anterior. En un contexto en el que las Islas registran algunos de los precios de vivienda más elevados del país, resulta lógico que las cuantías necesarias para su adquisición también sean superiores al resto de la media española. A ello se suma el elevado número de demandantes de inmuebles, lo que explica que el volumen de financiación solicitada se sitúe entre los más altos a nivel nacional. Y, aunque en comparación con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 21,6%, en suma casi se alcanzan los 4,2 millones de euros (4.190,4, concretamente) en un máximo histórico desde que hay registros.

Atendiendo al total de fincas, durante el ejercicio de 2025 se constituyeron en las Islas un total de 1.976 hipotecas, que implicaron un desembolso de capital de 503,42 millones de euros. Del total de operaciones formalizadas, 46 corresponden a fincas rústicas, mientras que la inmensa mayoría, 1.930, se constituyeron sobre fincas urbanas. Dentro de estas últimas, el grueso se concentró en viviendas, que sumaron 1.239 hipotecas. A ellas se añadieron 11 operaciones sobre solares y otras 680 vinculadas a distintos tipos de inmuebles urbanos, como locales comerciales, garajes u otras edificaciones.

Además, durante el periodo analizado, se registraron 11 operaciones en las que la hipoteca cambió de entidad financiera, es decir, subrogaciones al acreedor. Además, en 69 casos se produjo un cambio en el titular del bien hipotecado, correspondientes a subrogaciones al deudor. Por otro lado, de las 239 hipotecas que experimentaron modificaciones en sus condiciones, la mayoría (159) se llevaron a cabo mediante un proceso de novación. Por el contrario, se cancelaron 2.770 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.810 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 881 a urbanas y 29 sobre solares.

Noticias relacionadas

Por comunidades autónomas, se despeja del informe que la firma de hipotecas creció en todas las regiones con La Rioja (35,29%), Castilla - La Mancha (30,61%) y Canarias (29,06%) a la cabeza. La única excepción fue Asturias, que presentó una caída del 4%. En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (60,5%), Canarias (51,9%) y Navarra (46%) anotando los mayores ascensos. Mientras que, al lado contrario, se encontaron Murcia, con un aumento del 7% y Madrid con un 20,2%.