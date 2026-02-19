Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Estudiantes universitarios, madres y familiares de presos políticos y algunos presos liberados protestan en Venezuela.

Estudiantes universitarios, madres y familiares de presos políticos y algunos presos liberados protestan en Venezuela. / Europa Press/Contacto/Jimmy Vill / Europa Press

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. Un avión de Binter se 'pasea' por el este de El Hierro a la espera de poder aterrizar
  2. La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado
  3. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  4. Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
  5. Papagayo Tenerife aspira a entrar en la lista de los mejores clubes del mundo que elabora DJ Mag
  6. La angustia de Sara Canino, madre de un niño con TEA: “No existe un recurso educativo en Tenerife que se adapte a mi hijo”
  7. Más de cuatro millones para ‘pinchar’ en busca de geotermia
  8. La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria logra su mejor cuota en 20 años con un 25,4%

Torres remite una carta a Clavijo sin fecha para abordar los traspasos

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Los cabildos de Tenerife y La Palma están a favor de tramitar como ley los decretos de cambio climático y suelo

Tirón de orejas del Parlamento de Canarias al Consejo Consultivo por su visión estatalista contra los cabildos

Aena ‘ignora’ a Canarias y asesta el hachazo tarifario a sus aeropuertos

La mitad de los colegios en zonas pobres de Canarias supera el rendimiento académico esperado

La constelación canaria lanzará su primer satélite a comienzos de 2027

