Concierto único en Canarias: Jay-Jay Johanson celebra 'Whiskey' y repasa sus éxitos en el Teatro Leal

El artista sueco Jay-Jay Johanson regresa este año a los escenarios españoles con una gira con la que conmemora las tres décadas de su álbum debut, Whiskey. El músico estará el próximo 27 en el Teatro Leal, en el que será su único concierto en Canarias, y que dará comienzo a las 20:30 horas. Publicado originalmente en 1996, este trabajo supuso el punto de partida de una de las trayectorias más personales y reconocibles de la música electrónica europea de los últimos años. No en vano, aquel disco fue un éxito de crítica y ayudó a consolidar al cantautor como un artista único e innovador puesto que su música se ha descrito como melancólica, con letras introspectivas y con fuerte impacto emocional.

En estos conciertos, que el sueco concibe como una auténtica celebración, revisitará aquel disco fundamental para su carrera y para la música europea de los últimos tiempos, además de repasar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria. Se muestra feliz por poder subirse al escenario para esta celebración porque «sigo con el mismo equipo que tenía» cuando publicó aquel trabajo y, aunque la industria musical ha cambiado mucho, «nosotros hemos permanecido igual».

Atmósfera cinematográfica

De este modo, el concierto de Tenerife se enmarca en la celebración de Whiskey 1996–2026 y supone una nueva oportunidad para disfrutar en directo de un repertorio que marcó a toda una generación y que mantiene intacta su vigencia emocional y artística. Aquel trabajo destacó en 1996 por su atmósfera íntima y cinematográfica y, aunque parece que definió un sonido que ha acompañado a Jay-Jay Johanson a lo largo de toda su carrera, el cantante afirma que en aquel momento no era consciente de ello. «Simplemente estaba haciendo canciones que me gustaba cantar y las vestía con arreglos que me parecían interesantes, una combinación, quizá un contraste», resume.

Jay-Jay Johanson lleva encadenando éxitos desde su debut hace 30 años. Tras la notoriedad de su última gira, Melodías Nocturnas, el artista da forma a este nuevo proyecto con el que trata de conectar con su público desde el origen de su universo sonoro. Tal y como él mismo lo explica, Whiskey fue el álbum con el que se presentó al mundo con una propuesta singular, caracterizada por una voz melancólica y una fusión de trip-hop, jazz, electrónica y pop.

Mejor sonido

Celebra poder reencontrarse con su público con estas actuaciones porque, «gracias a ellos, sigo haciendo esto». Whiskey salió al mercado en un momento en el que el género vivía una fuerte efervescencia creativa en toda Europa y destacó por su elegancia. Tras tantos años, el sueco reflexiona sobre la evolución de esas nueve canciones. Indica que algunas de estas historias salen en el escenario «con la misma emoción ahora que cuando empecé» porque las palabras «significan tanto para mí hoy como entonces». Reconoce que «hubo una época en la que quizá hicimos los temas demasiado pesados en directo, y el tempo se volvió algo más rápido, especialmente en festivales grandes pero, siendo honesto, creo que ahora canto las canciones mejor que cuando las grabamos».

«Me alegra que mi voz siga estando bien», declara el cantante quien ha convertido temas como It hurts me so, So tell the girls that I am back in town o She’s always in my hair en referentes del trip-hop de finales de la década de 1990. Así, a lo largo de casi 30 años ha evolucionado constantemente pero siempre ha mantenido una identidad reconocible. Para lograrlo, reconoce que «simplemente sigo haciendo lo que más me gusta: escribir, arreglar y producir», aunque también se involucra en dar forma a las portadas de los discos y los vídeos, «aunque me gustaría tener más tiempo para centrarme en los vídeos», puntualiza.

Melancolía

Johanson se consolidó pronto como una figura clave dentro de la electrónica emocional que no solo marcó el inicio de su carrera discográfica, sino que estableció las bases estéticas y narrativas de toda su obra. En todo ello, la melancolía ha estado presente puesto que el cantante la considera una herramienta creativa, un lenguaje personal y un reflejo de quién es. «Es un poco de todo y no puedo cambiarlo. Sé que no soy bueno escribiendo sobre política o situaciones sociales, así que miro hacia dentro y escribo sobre mis sentimientos más íntimos y mis pensamientos privados, cosas que nadie más puede ver», simplifica.

A lo largo de casi 30 años de trayectoria, Jay-Jay Johanson ha publicado más de una docena de álbumes y, aunque ha evolucionado constantemente, no ha perdido jamás su esencia poética y su pasión por reinventarse, lo que la ha llevado a colaborar con diversos artistas. Música introspectiva, elegante y profundamente emocional. Así es como se podría resumir la propuesta de Jay-Jay Johanson que es una auténtica manera de entender la música, un espacio de emoción, memoria y belleza. En el caso de Tenerife, el sueco ofrecerá un formato íntimo con el que el artista invita al público a pasarlo bien y «tomar algo juntos… quizá un vaso de whiskey».