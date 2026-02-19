Canarias registra el tercer mayor aumento de hipotecas del país tras subir un 29,1% en diciembre

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias registró el tercer mayor crecimiento a nivel nacional. En concreto, las operaciones aumentaron un 29,1% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior – frente al incremento del 17,4% registrado en el conjunto del país– , hasta alcanzar un total de 1.239 hipotecas. Con este resultado, el Archipiélago encadena dos meses consecutivos de crecimiento, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se concedieron 184,82 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, lo que supone un incremento del 51,9% del capital prestado respecto al mismo mes del año anterior. En un contexto en el que las Islas registran algunos de los precios de vivienda más elevados del país, resulta lógico que las cuantías necesarias para su adquisición también sean superiores. A ello se suma el elevado número de demandantes de inmuebles, lo que explica que el volumen de financiación solicitada se sitúe entre los más altos a nivel nacional. Eso sí, en comparación con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 21,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.976 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 503,42 millones de euros. De ellas, 46 fueron sobre fincas rústicas y 1.930 sobre urbanas. De estas 1.930 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Canarias, 1.239 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 680 en otro tipo.

Durante el periodo analizado, se registraron 11 operaciones en las que la hipoteca cambió de entidad financiera, es decir, subrogaciones al acreedor. Además, en 69 casos se produjo un cambio en el titular del bien hipotecado, correspondientes a subrogaciones al deudor. Por otro lado, de las 239 hipotecas que experimentaron modificaciones en sus condiciones, la mayoría (159) se llevaron a cabo mediante un proceso de novación.

Por el contrario, se cancelaron 2.770 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.810 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 881 a urbanas y 29 sobre solares.

Por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, se despeja del informe que la firma de hipotecas creció en todas las regiones con La Rioja (35,29%), Castilla - La Mancha (30,61%) y Canarias (29,06%) a la cabeza. La úncia excepción fue Asturias, que presentó una caída del 4%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (60,5%), Canarias (51,9%) y Navarra (46%) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (7%), Madrid (20,2%) y Aragón (20,3%) en el lado contrario.