Las aerolíneas contraatacan y proponen una rebaja anual del 4,9% de las tasas de AENA
La patronal del sector sostienen que usuarios y empresas han pagado 1.320 millones de euros de más entre 2017 y 2025
Los cálculos de AENA para defender la subida de tasas aeroporturias que contiene el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III) que estará operativo a partir del próximo año (2027-2031) no se ajustan la realidad. Al menos no lo hacen a la que estima la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), patronal del sector que, por contra, asegura que deberían reducirse en un 4,9% anual.
Esa rebaja permitiría, según el presidente de ALA, Javier Gándara, que el operador afronte las inversiones previstas y que ascienden a 10.000 millones de euros en los próximos cinco años, alrededor de 1.000 millones en los aeropuertos de Canarias. El representante empresarial ha explicado este jueves que los errores de cálculo en el pasado han costado 800 millones de euros a usuarios y empresas entre los años 2017 y 2025.
¿Dónde está el error?
Según explicó Gándara, la desviación estriba en la conjugación de una "infraestimación del número de pasajeros" que harán uso de las infraestructuras aeroportuarias y un cálculo inflado de los costes operativos que habrá de asumir el operador. La esperanza de las compañías aéreas están depositadas en la revisión a la que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tiene que someter el documento antes de que se apruebe en Consejo de Ministros, con el 30 de septiembre como fecha tope.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión de Binter se 'pasea' por el este de El Hierro a la espera de poder aterrizar
- La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
- ¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife
- Cabo Verde quiere crecer al rebufo del turismo en Canarias
- Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
- La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata
- Papagayo Tenerife aspira a entrar en la lista de los mejores clubes del mundo que elabora DJ Mag