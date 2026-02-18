La mitad de los colegios en zonas pobres de Canarias supera el rendimiento académico esperado

En Canarias, cuatro de cada diez niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Estas carencias materiales y económicas que arrastran los más pequeños del hogar tienen un impacto directo en su educación. Sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que, aunque estas condiciones sí influyen de manera negativa, no determinan el nivel académico de estos alumnos. Según recoge, cerca de la mitad de los colegios ubicados en zonas del Archipiélago con alta vulnerabilidad social tienen mejores resultados de lo esperado. En concreto, entre el 40% y el 60% logra un progreso significativo.

El informe Escuelas resilientes: excelencia en centros educativos desafiados por la pobreza, publicado el pasado mes, analiza el desempeño de colegios ubicados en entornos de mayor complejidad social. Este proyecto, impulsado por el Centro de Políticas Económicas de Esade, Fundación la Caixa y Save The Children España, se centra en dos comunidades autónomas y en dos etapas educativas distintas: Primaria, en Canarias, y Secundaria, en Cataluña.

En las Islas han trabajado con 202 colegios públicos de los 529 que hay repartidos por toda Canarias. A su vez, estos espacios atienden a más de 15.800 estudiantes vulnerables, es decir, que viven en hogares con rentas bajas, con conflictos intrafamiliares o que son de origen migrante.

Valorar el punto de partida

Para medir el progreso educativo de todos ellos no solo han comparado resultados finales, sino que han evaluado cuánto aprende cada estudiante respecto a su punto de partida. Por ejemplo, a un niño que está aprendiendo español desde cero le costará mucho más que al resto de la clase coger el ritmo en comprensión lectora.

Bajo esta premisa, han determinado que el 38% de los centros tiene un éxito superior al esperado en Matemáticas y el 44% en lectura o Lengua Castellana. Cuando se trata de números no se observan diferencias por género, niñas y niños progresan de forma similar cuando se tiene en cuenta el punto de partida. En lectura, en cambio, ellas mejoran más que ellos. En esta última asignatura también se ha detectado que los estudiantes extranjeros, en igualdad de condiciones iniciales, avanzan más que sus compañeros nativos.

El consejero no se conforma

Al respecto, el consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez, destacó que no quiere conformarse con estos datos. «Estamos empeñados en mejorarlos», apuntó tras ser preguntado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, por los resultados de este informe.

Para aumentar este porcentaje de éxito, una de las líneas que han reforzado es la estabilidad de los profesores, pues estos centros suelen caracterizarse por una mayor rotación docente. «El progreso del sistema educativo se sostiene, sobre todo, gracias a la implicación y el compromiso de los equipos directivos y del profesorado, que trabaja de manera incansable por el bien de estos chicos», reconoció. Así añadió que cualquier muestra de agradecimiento hacia esos maestros «no solo será merecida, sino que seguramente no se exprese de manera suficiente».

"Cualquier muestra de agradecimiento a estos maestros será más que merecida" Poli Suárez — Consejero de Educación

La cohesión y la estabilidad de la plantilla docente no es la única pieza necesaria para lograr que una escuela sea resiliente. Este último término se utiliza para definir aquellos centros educativos que, pese a estar localizadas en entornos vulnerables, logran un progreso académico superior al esperado, creando un vínculo fuerte con las familias y fomentando el bienestar, la inclusión y la adaptación ante crisis.

Claves para la resiliencia

Para conseguirlo, el informe recomienda fortalecer liderazgos educativos, desarrollar un plan de inversión viable que apueste por el personal no docente y ampliar el tiempo y las oportunidades de aprendizaje del alumnado a fin de equilibrar las desigualdades de origen.

Tras analizar la situación educativa de Canarias, el estudio llega a una conclusión: «El nivel socioeconómico del centro es importante, pero no determina por completo la capacidad de las escuelas para impulsar el aprendizaje». En este sentido, subrayan que los chicos logran un mayor progreso cuando su centro funciona como una comunidad cohesionada.

A juicio de Suárez, el secreto de este éxito está en la combinación de tres factores: proyectos educativos sólidos, equipos docentes comprometidos y una organización pedagógica eficaz. «Cuando se dan estas tres cuestiones, el alumnado progresa al mismo nivel o incluso por encima de lo esperado», manifestó.

Para la propia Administración pública, explicó el consejero, este análisis les ayuda a identificar buenas prácticas, a aprender de lo que funciona y a diseñar políticas basadas en la evidencia.