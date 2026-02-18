Los garajes se convierten en un 'activo de lujo' y su precio supera los 15.000 euros en Canarias

La vivienda no es la única afectada por el fuerte aumento y la tendencia alcista de los precios. La plaza de garaje en el Archipiélago registró el pasado año el mayor incremento en el conjunto del país. El elevado número de vehículos por residente convierte a Canarias en una de las comunidades autónomas con mayor saturación en sus carreteras y, en consecuencia, la dificultad para encontrar aparcamiento es cada vez más acusada, especialmente en sus capitales. Así, como dicta la norma básica de la economía, cuando la demanda supera con creces a la oferta, los precios tienden a incrementarse.

El Archipiélago cerró el año con un alza del 20,4% en el precio medio de las plazas de garaje, al pasar de 12.887 euros en 2024 a 15.520 euros en 2025, según el estudio “Precios de los garajes en venta en España en 2025”, basado en los datos de diciembre de los últimos diez años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este notable incremento no solo evidencia una clara reactivación de la demanda, sino también una intensa presión alcista sobre los precios. Pues bien, el contraste es mucho mayor con la situación que se observó apenas un año antes, cuando en 2024 se registró una caída interanual del 1,7% con respecto a diciembre del ejercicio anterior.

Al mismo tiempo, la tasa de vehículos por cada mil habitantes en Canarias no ha dejado de crecer desde 2010, primer año hasta el que se remonta este indicador del Instituto Canario de Estadística (Istac). Así, en 2024 había en las Islas 867,20 vehículos por cada mil habitantes, frente a los 866,58 de 2023, los 849,29 de 2022, los 840,21 de 2021 y los 855,77 de 2020. Diez años antes, esa tasa se situaba en los 729,86 vehículos por cada mil habitantes.

Plazas por encima de los 20.000 euros

Los datos nacionales, y según explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, apuntan a “una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024”. Sin embargo, la brecha territorial es enorme, ya que mientras en Madrid o Barcelona se aprecia ajustes a la baja en barrios específicos como Fuencarral o Sant Andreu, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria la escasez de oferta mantiene los precios por encima de los 20.000 euros, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se sitúa en los 19.316 euros. De esta manera el garaje se está convirtiendo en “un activo casi de lujo", comenta la directora.

Es más, los canarios son los más perjudicados con la subida de precios de las plazas de garaje. En cambio la media española aumentó un 1,7% de media –la subida “más moderada del último lustro”, según Matos–, el Archipiélago supera este porcentaje en 18,7 puntos. Además, en segundo lugar le sigue La Rioja con un alza del 10,5%: aún muy lejos de ese 20,4%.

Datos por comunidades autónomas

El resto de comunidades en las que el precio de los garajes se ha incrementado, según el estudio de Fotocasa son: Región de Murcia (7,0%), Castilla y León (6,7%), Madrid (6,2%), Baleares (5,5%), Galicia (5,4%), Cantabria (5,3%), Comunidad Valenciana (4,5%), Andalucía (3,3%), Extremadura (1,1%), Castilla-La Mancha (0,9%) y Navarra (0,6%). Por otro lado, en cuatro comunidades se producen descensos anuales en el precio de los garajes y son: Aragón (-5,5%), Asturias (-4,1%), País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

Canarias también forma parte de las siete comunidades autónomas con el precio medio de los garajes por encima de los 15.000 euros: En primer lugar, País Vasco con 20.635 euros, luego Baleares con 19.712 euros, Cantabria con 17.522 euros, Galicia con 16.517 euros, Andalucía con 15.561 euros, Canarias con 15.520 euros y Castilla y León con 15.413 euros. Por el contrario, las regiones en donde el precio medio de los garajes son los más económicos son Castilla-La Mancha con 9.876 euros y Región de Murcia con 9.792 euros.