EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

HRW insta a Venezuela desmantelar su "aparato represivo" de cara a unas elecciones libres La ONG Human Rights Watch (HRW) urgió este miércoles al Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, a desmantelar el "aparato represivo" del Estado y a emprender reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de elecciones libres y no solo "simulen" una transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. "Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano", advirtió en un comunicado publicado hoy la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

Aterriza en Venezuela el primer vuelo de la española Air Europa desde finales de noviembre El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses sin operaciones entre España y el país suramericano, aterrizó la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. El vuelo salió del aeropuerto madrileño de Barajas y aterrizó en el país latinoamericano cerca de las 21:00 hora venezolana (1:00 GMT del 18 de febrero). Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.

Jamaica mantiene su cooperación médica con Cuba, a pesar de la presión de Estados Unidos El Gobierno de Jamaica informó este martes de que "sigue en vigor" su programa de cooperación médica con Cuba, en medio de la presión de Washington sobre La Habana que ha provocado que una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, hayan cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba. "Sigue en vigor. Todavía tenemos aquí a los trabajadores cubanos. Sin embargo, se está llevando a cabo una negociación sobre el acuerdo actual. El antiguo ha expirado y se han mantenido algunas conversaciones, y ese proceso es largo y continuo", declaró en una rueda de prensa el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton.

Trump vuelve a hablar de diálogo con Cuba mientras la situación se agrava en la isla La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita aliviar la asfixia petrolera vuelve a abrirse paso este martes con las últimas declaraciones de la administración estadounidense, que apuntan a conversaciones. Mientras tanto el asedio energético va haciendo metástasis por toda la sociedad cubana. Los vehículos poco a poco desaparecen de las calles, hospitales y oficinas estatales están en servicios mínimos, y los apagones se extienden por horas en toda la isla. "El transporte no es una opción ahora mismo", explica a EFE Erleny, un habanero de 49 años, que empuja a diario la silla de ruedas de su madre -con una parálisis parcial- hasta el policlínico para su sesión de fisioterapia por unas calles llenas de agujeros que el llama "desbaratadas".

Sheinbaum descarta por ahora enviar combustible a Cuba y afea las políticas de EEUU: "No debe haber intromisión" La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este martes por el momento vender petróleo a Cuba como consecuencia de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos a los países que envíen combustible a la isla. "Por lo pronto no vamos a enviar combustible", ha explicado la presidenta mexicana, que sí ha confirmado que seguirán enviando ayuda humanitaria como alimentos y artículos de primera necesidad, después de que la semana pasada llegaran a La Habana dos buques con 800 toneladas de productos básicos. "Aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba", ha subrayado en referencia al decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar con tasas elevadas las exportaciones de quienes comercien con la isla.

EEUU prevé que ventas de crudo venezolano superarán los 10.000 millones de dólares anuales El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, estimó este martes que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, ingresos que ayudarían a "reconstruir" el país suramericano tras la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro. "Hasta ahora hemos vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10.000 millones de dólares al año", dijo Wright a Fox News. Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" pacto energético, este "volumen de ingresos enorme" se destinará a "empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo".

Caracas propone negociar "de buena fe" con Guyana sobre el disputado territorio del Esequibo El Gobierno de Venezuela ha propuesto este martes una "negociación de buena fe" con Guyana sobre el Esequibo, si bien ha reiterado que Caracas "jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos" con respecto al disputado territorio que a día de hoy administran las autoridades guyanesas. Con motivo del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, las autoridades venezolanas --lideradas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-- han señalado en un comunicado que "el único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe". En este sentido, han subrayado que el diálogo podría llevar al "arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra", definido por Caracas como "único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial".

Air Europa vuelve a poner rumbo a Venezuela por primera vez desde finales de noviembre El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses de cierre temporal de su operativa entre España y el país sudamericano, despegará esta tarde a las 16:40 horas del aeropuerto madrileño de Barajas, operado con un Boeing 787-9 Dreamliner, para aterrizar en Caracas a las 21:10 hora local. Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril. La compañía del grupo Globalia irá reactivando de manera gradual su operativa al país sudamericano con tres vuelos semanales en febrero que se ampliarán a cuatro durante las tres primeras semanas de marzo y, finalmente, a cinco.

Mujeres familiares de presos políticos cumplen 72 horas en huelga de hambre en Caracas Un grupo de mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplieron este martes 72 horas en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes. Quedan nueve de las diez mujeres que comenzaron la huelga a las 06:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, ya que una se descompensó el lunes y fue trasladada a un hospital en un taxi debido a que no había ambulancias disponibles, dijo a EFE el activista Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp). La ONG advirtió en X que "la indiferencia y la falta de respuestas del Estado continúan poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de estos familiares y de los presos políticos que también se mantienen en huelga de hambre" dentro de este comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7.