Las defunciones crecieron un 5,9% en Canarias en 2025

El número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década aunque apenas un 1%, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad, mientras que las defunciones aumentaron el 2,5 %, un 5,9 % en Canarias, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo.

Son datos de la Estadística publicada este miércoles por el INE de la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025, por lo que advierte de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5 % más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas.

Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio.

Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

3.159 niños más

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, son 3.159 más, rompiendo así la tendencia de la última década, aunque incide en que los datos son provisionales.

Así, los nacimientos han ido registrando descensos año a año desde los 420.290 en 2015, hasta 318.005 en 2024 y comienza el ligero aumento en 2025 con 321.164 bebés.

Respecto al retraso en la edad de maternidad, mientras que en 2015 el 7,8 % de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4 %, en términos relativos.

En octubre (28.711) y septiembre (28.256) hubo más nacimientos, mientras que los meses con menos fueron febrero (24.316) y junio (25.804).

Murieron 10.864 personas más

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior (10.864 personas).

Los mayores porcentajes de descensos de fallecidos fueron entre los menores de 0 a 4 años (el 8,2 % menos que en 2024), y es incluso mayor la reducción en el caso de los varones de esa franja (el 12,9 %).

En cambio, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6%) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6 %).

El saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025.

Aumentan los nacimientos en Madrid y País Vasco

Los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3 %) y País Vasco (3 %); los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (10,1 %) y Ceuta (6,6%), y Baleares (2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5 %) y Melilla (15,2 %), y Canarias (5,9 %). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7 %).

El crecimiento vegetativo fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).

Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509).