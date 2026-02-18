CSIF denuncia la "negligencia" de Función Pública por no convocar la movilidad de los funcionarios

El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración General de la Comunidad Autónoma, critica la "negligencia" de la Dirección General de Función Pública por no haber convocado el concurso de traslado de los funcionarios en el plazo que estipula ley, que es cada dos años, y que acumula un retraso de casi cuatro años desde que se resolvió el último, en septiembre de 2022. La organización sindical cuestiona la rápida contestación de Función Pública al malestar de los funcionarios de carrera por los incumplimientos del Ejecutivo y recuerda que los sindicatos llevan reclamando el concurso desde 2023 y que se haga de forma regular, es decir, que se cumpla la ley canaria que establece que los puestos de trabajo vacantes deberán ser convocados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) a través de los procedimientos de provisión de carácter definitivo que correspondan en el plazo máximo de dos años.

"Lo que no dice la nota de prensa de la Dirección General de la Función Pública es que pretendió negociar, en sesiones de 30 de julio de 2025 y de 18 de noviembre de 2025 de la Mesa Sectorial, unas bases específicas, cuando, como se reconoce ahora en la nota de prensa, lo que procedía era negociar unas nuevas bases generales para adecuarlas a las modificaciones legislativas operadas desde 2012. La firme oposición de algunos de los sindicatos, entre ellos CSIF, obligó a la Administración a retirar su propuesta de bases específicas. Ello no es baladí por cuanto de haberse convocado concurso con tales bases específicas, no acordes con las generales, cualquier recurso hubiera tumbado el concurso", advierte la central sindical.

Inactividad

"Lo que no dice la nota de prensa, es que el sindicato CSIF denunció ante la Dirección General de la Función Pública su inactividad en orden a convocar el concurso, no recibiendo respuesta de la Administración, por lo que el 8 de julio de 2025 interpuso recurso contencioso-administrativo que, como procedimiento abreviado 1020/2025, lo tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Santa Cruz de Tenerife", añade.

"Lo que no dice la nota de prensa es la razón por la que no toma medidas ante tanta negligencia", critica ante la contestación de la Administración al malestar de los funcionarios de carrera.