La constelación canaria lanzará su primer satélite antes de abril de 2027

La constelación 'Islas Canarias'ya tiene fecha para conquistar el espacio. El primero de los tres grandes satélites que integren esta red se lanzará antes de abril de 2027, marcando un hito en el sector aeroespacial isleño que pasará a ser la única región española con una infraestructura espacial de este tipo.

Será la empresa Telespazio Ibérica quien estará a cargo de llevar a término este proyecto, que parte de una ambiciosa colaboración entre el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para fomentar el sector aeroespacial en la isla.

Con una dotación de 21,3 millones de euros –que dotará de manera íntegra el gobierno isleño–, la empresa tendrá que encargarse del diseño, fabricación, operación, puesta en funcionamiento de los satélites así como, posteriormente, el tratamiento de la información que se obtenga de dichos satélites. Finalmente, en lugar de ocho minisatélites, la constelación contará con tres grandes satélites, que permitirán tener un rango de observación mayor, lo que "tendremos más capacidad de la que inicialmente se había propuesto", insiste el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez

Esta tecnología dotará a las Islas de una capacidad única de control del territorio así como la posibilidad de sacar un retorno económico de hasta 18 millones de euros gracias al servicio de observación que podrá ofrecer a otras regiones. Para el consejero, además, este proyecto supondrá un "impulso definitivo" al sector aeroespacial en Canarias y, en concreto, en Tenerife. "Calculamos que en su desarrollo se generarán entre 122 y 158 puestos de trabajo directos, a los que habrá que sumar todos aquellos inducidos por empresas que decidan asentarse en la isla gracias a él", insiste Martínez.

