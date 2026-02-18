Los cabildos de Tenerife y La Palma están a favor de tramitar como ley los decretos de cambio climático y suelo
Los grupos parlamentarios de la oposición critican que el Gobierno se apunte a hacer "parches permanentes" que demuestran "improvisación"
Los cabildos de Tenerife y La Palma se mostraron este miércoles favorables a que se tramiten como ley los dos decretos elaborados por el Gobierno de Canarias para reformar las legislaciones de cambio climático y del suelo.
Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, reconoció los "avances" de los nuevos decretos pero advirtió de que podrían ser un "lastre2 para la eficiencia en la planificación municipal porque las oficinas técnicas municipales están saturadas, y abrió la puerta a introducir enmiendas, para lo que se deben tramitar como proyecto de ley los decretos que se convaliden, ligadas a la posibilidad de fijar población al territorio y que el despliegue de renovables se haga de acuerdo con las posiciones de los cabildos.
Parches e improvisación
Una tesis que compartió el vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, al asegurar que en ambos decretos se deben incluir mejoras y un impuesto en favor de los ayuntamientos que padecen instalaciones de energía renovable en su territorio "sin ninguna compensación". Además, Ruano alertó de la necesidad de evitar el uso del artículo de interés general para el desarrollo de renovables al ser un mecanismo "excepcional" que no se debe utilizar de forma generalizada.
Los grupos de la oposición (PSOE, NC y Vox) se mostraron muy críticos con los dos decretos defendidos por el consejero Mariano Hernández, al considerar que demuestran la "improvisación" de un Gobierno regional que acude a elaborar parches permanentes y agrandar la "maraña burocrática" en el Archipiélago.
