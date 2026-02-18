Aena ‘ignora’ a Canarias y asesta el hachazo tarifario a sus aeropuertos

Una de cal y otra de arena. Aena oficializó este miércoles su intención de regar con una lluvia de millones los aeropuertos españoles. Una lluvia de millones que también llegará a Canarias. Pero la fiebre inversora que se pone en marcha después de una década de contención, trae una contrapartida: el incremento sustancial de las tasas aéreas, es decir, de las cantidades que pagan aerolíneas y pasajeros por el de las instalaciones aeroportuarias. El hachazo que prepara Aena al bolsillo de las compañías y usuarios –después de que hayan permanecido congeladas por una década– supone una subida del 20% en los próximos cinco años. Un incremento que se suma al ya practicado en 2026 y del que tampoco se salva Canarias, a pesar de las reiteradas peticiones del Gobierno autonómico. Un incremento unilateral que no ha hecho otra cosa que reforzar las pretensiones del Archipiélago para lograr cogestionar su red aeroportuaria –tal y como recoge su Estatuto de Autonomía– para lo que reclama abrir las negociaciones con el Estado.

De manera que, Aena da así una cucharada de azúcar y otra de sal. Por un lado, ha puesto negro sobre blanco su compromiso de invertir 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031 en la red aeroportuaria española, de los que 1.000 millones irían a parar a los aeropuertos de las Islas, que cuentan con algunas de las instalaciones que mueven un mayor volumen de pasajeros, que son más rentables y que acumulaban un importante déficit inversor. La remodelación y ampliación de las terminales de Tenerife Sur, Tenerife Norte y el aeropuerto de Lanzarote son algunas de las actuaciones más importantes y que han sido ampliamente demandadas tanto por el Gobierno canario, como por las grandes patronales y los empresarios turísticos.

Pero, Aena acompaña esta lluvia de millones anunciando su intención de incrementar las tasas aéreas unos 43 céntimos de media cada año de ese periodo, de manera que, si en 2026 la tarifa se situaba en 10,52 euros por pasajeros, en 2031 la cifra habrá ascendido hasta los 12,69 euros.

Y es precisamente incrementos unilaterales de las tasas aéreas como este lo que busca evitar el Gobierno de Canarias cuando pide al Ejecutivo central convocar la comisión bilateral y revisar las competencias a las que aspira el Archipiélago para poder cogestionar sus ocho aeropuertos. Para, al menos, poder tener voz y voto en la toma de decisiones que, como esta, afectan a uno de los sectores estratégicos para la región. Toda vez que la movilidad aérea supone no solo casi el único transporte que permite conectar las Islas, sino que es también la puerta de entrada de millones de turistas que visitan el destino cada año.

Sin embargo, el presidente de Aena, Maurici Lucena, aseguró que la subida media anual de las tarifas aeroportuarias «no pone en riesgo el turismo» y añadió que, de trasladarse al precio del billete, el impacto para el viajero sería «mínimo».

Sin embargo, el actual no parece el mejor momento para poner a prueba esta afirmación, en un contexto en el que la llegada de turistas se está ralentizando tras el boom experimentado en los últimos años y con destinos competidores, como Marruecos, en auge. Pero además de las consecuencias que podría tener en el turismo, en Canarias se suma las que podría con llevar para los residentes, ya que el avión se convierte casi en la única opción para trasladarse de una isla a otra o moverse hasta el continente.

De momento, tanto la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) como la Asociación Española de Líneas Aéreas (ALA) se han opuesto al incremento tarifario y han insistido en que lo más adecuado sería lo contrario: reducirlas. Por eso, han propuesto una rebaja anual del 4,9% durante el periodo de vigencia del DORA III, una maniobra que aseguran es compatible con el importante esfuerzo inversor que desplegará AENA.

De lo que no cabe ninguna duda es de que Canarias es una de las regiones más sensibles a los efectos del incremento de las tarifas. Por eso, ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que la red aeroportuaria isleña quedara exceptuada. Peticiones que han sido ignoradas por AENA, a pesar de que los aeródromos del Archipiélago se encuentran entre los más rentables para el gestor aeroportuario.

Ante esto, fueron numerosas las voces que volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de que Canarias pueda participar en la cogestión de sus aeropuertos. Desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que comanda Pablo Rodríguez, esperan que en el transcurso de la tramitación de la propuesta de Aena para el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) – ya que todavía debe pasar por varios trámites para ser finalmente aprobado por el Consejo de Ministros– la comunidad autónoma reciba una respuesta para sentarse a negociar con el Estado.

Este mismo planteamiento defendió también el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, quien subrayó que la subida de tasas es «un golpe directo al principal motor económico de Canarias, el turismo, pero también a la movilidad de los canarios y canarias, que no tienen alternativas de transporte y que verán encarecida su conectividad con el exterior». Y exigió al ministro Ángel Víctor Torres que convocase la comisión bilateral.

En contra de la subida tarifaria se posicionó también el diputado regional y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien sostuvo que cualquier modificación debe analizarse con rigor. «Canarias no puede verse penalizada por proyecciones que no se ajustan a la realidad del tráfico ni por incrementos de costes que no reflejan economías de escala», insistió.