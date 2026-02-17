Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 60 migrantes a 33 millas de Morro Jable

Salvamento Marítimo ha interceptado en las horas centrales de este martes una embarcación neumática con 60 personas migrantes --siete de ellos mujeres-- cuando navegaban a unas 33 millas al suroeste de Morro Jable (Fuerteventura).

Así lo ha señalado el organismo estatal, que agrega que fue la Guardia Civil la que informó sobre una embarcación que habría salido de Tarfaya y que se dirigía a la isla. De esta manera, el Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas avisó a los buques que se encontraban en la zona y un mercante informó de que la había avistado a unas 33 millas de Fuerteventura.

Noticias relacionadas

Por ello, se activó a la Salvamar Izar, que acudió a la posición y rescató a unos 60 migrantes para proceder a su traslado hasta el Muelle de Gran Tarajal.