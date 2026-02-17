La cinta canaria 'Secretos' triunfa en India tras ganar el premio a Mejor cortometraje internacional

Secretos es un cortometraje de nueve minutos de duración rodado por talentos canarios en etapa formativa que ahora da la vuelta al mundo y triunfa en países tan alejados de las Islas como India. Rodado íntegramente en el Archipiélago durante el verano pasado, y con equipo técnico y artístico también de las Islas, esta cinta acaba de obtener el Premio a Mejor cortometraje internacional en el Northstar International Film Festival del país asiático. Este proyecto fue realizado como un trabajo de final de curso de los estudiantes de interpretación y creación audiovisual de Estudio de Interpretación Cinematográfica Salvador Quesada, ubicado en Tenerife.

Pero este reconocimiento en el Northstar International Film Festival no es el único que ha logrado esta cinta de corta duración, protagonizada por Águeda Lima y Verónica Vilaseca, puesto que, además, ha sido seleccionada en la sección oficial de otros tres festivales internacionales, con mención especial en uno de ellos. De este modo, el actor y profesor Salvador Quesada, responsable de este cortometraje, celebra el resultado de este trabajo, que no ha necesitado prácticamente tiempo alguno para consolidar su recorrido fuera de España y situar así a Canarias como espacio de creación cinematográfica con proyección internacional.

Identidad propia

«Este reconocimiento internacional confirma que desde Canarias se puede producir cine con identidad propia y alcance global, y que una formación basada en el rigor y la exigencia artística puede generar obras con recorrido real fuera de nuestras fronteras», afirma el creador y maestro de origen lanzaroteño. El mérito es aún mayor si se tiene en cuenta que India es uno de los países con mayor producción cinematográfica del mundo y, además, a este tipo de festivales se presenta cada año una gran cantidad de cortometrajes, que en ocasiones puede superar el millar, por lo que estas selecciones y reconocimientos alcanzan, además, una nueva dimensión que debe hacer sentir aún más orgullo a los participantes.

El éxito de este trabajo es aún mayor si se tiene en cuenta que se trata de un trabajo de final de curso de estudiantes de interpretación y creación audiovisual de Canarias. Salvador Quesada explica que este proyecto forma parte de un ambicioso proceso formativo que culmina en la producción de piezas cinematográficas reales, concebidas con criterios profesionales y vocación internacional. En concreto, Secretos es un thriller psicológico que presenta una atmósfera contenida y que explora temas como el silencio, la culpa y la herencia emocional. Aunque en un principio se concibió como escenas sueltas, el trabajo fue conduciendo poco a poco a dar forma a una historia completa que ahora conforma este corto de alto nivel.

Pequeño equipo

La cinta se apoya en una narrativa sobria y un trabajo interpretativo preciso, desarrollado a través de un proceso de investigación actoral y dirección estrechamente vinculado al lenguaje de la cámara. Salvador Quesada admite que las dos actrices, Lima y Vilaseca, hacen un trabajo exquisito, que se complementa con la destreza de Rafa Acabadas, con la cámara y la edición. «No contábamos con un equipo técnico maravilloso y la edición fue quizás el proceso más complicado y que más tiempo no llevó», indica el profesor y director quien recuerda que rodaron en la casa de uno de los estudiantes en Punta del Hidalgo, en La Laguna. No obstante, destaca el talento y las ganas de trabajar de los jóvenes que formaron parte de esta nueva promoción de su escuela de interpretación, que suplió cualquier otro tipo de carencia.

Cartel del cortometraje. / El Día

Con más de 20 años de trayectoria profesional, Salvador Quesada ha participado en producciones cinematográficas nacionales y ha desempeñado trabajos como actor, director o formador. A través del Estudio de Interpretación Cinematográfica Salvador Quesada, combina la creación audiovisual con la enseñanza especializada en interpretación ante la cámara, apostando por un modelo pedagógico conectado con la realidad de la industria cinematográfica. Actualmente, se encuentra desarrollando nuevos proyectos cinematográficos y ampliando la oferta formativa de su estudio en Canarias, orientada tanto a actores como a creadores interesados en el trabajo ante cámara y en la construcción de proyectos audiovisuales propios.