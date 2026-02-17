El ‘antisanchismo’ de Canarias se resigna con vegetar en la clandestinidad

¿Hay un sector crítico a Pedro Sánchez en Canarias? La respuesta es que sí, pero deslabazado, desorganizado y alejado de los principales órganos de dirección regional e insulares. Se podría decir que está sumido en la más absoluta clandestinidad y que ninguna de las personas más críticas quieren hacer declaraciones públicas.

"Muchos críticos, alcaldes y responsables municipales o insulares, tienen miedo de lo que pueda suceder en las próximas elecciones locales si continuamos en esta deriva que ha denunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pero nadie se atreve a hablar porque cualquier postura contraria te señala y eso puede tener como consecuencia que en las urnas haya un castigo mayor que el ya previsto", certifica un veterano ex alto cargo orgánico que guarda el anonimato, precisamente, para evitar ese probable ‘señalamiento’.

Los ‘antisanchistas’ están en las catacumbas, en la sombra y callados después de que la mayor parte de sus miembros se transmutara al ‘oficialismo’ en la última década.

'Canarias con Susana'

En abril de 2017, en la plataforma 'Canarias con Susana' para apoyar a la expresidenta de Andalucía en las primarias que disputó a Sánchez, figuraban, entre otros, el actual europarlamentario Juan Fernando López Aguilar; el entonces presidente de la gestora en Canarias y sempiterno alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; la exsenadora por Tenerife Olivia Delgado; el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; Carolina Darias –posterior ministra de Sánchez y actual alcaldesa de la capital grancanaria–, el fallecido exsecretario general del PSC-PSOE, José Miguel Pérez, la exdiputada nacional por la provincia tinerfeña Tamara Raya –vigente secretaria insular del PSOE de Tenerife–, Julio Cruz, actual consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela; la exvicepresidenta del Gobierno Patricia Hernández y Dolores Corujo, la líder del PSOE de Lanzarote que ahora es la diputada que hace de enlace entre el Congreso y la organización en Canarias como mano derecha del ministro y secretario general, Ángel Víctor Torres.

Apenas un mes después de ese manifiesto, Sánchez arrasó a Díaz en Canarias, con un del 56% de los sufragios de la militancia y 24 puntos de ventaja sobre su rival –el 58,2% en la provincia de Las Palmas y el 54,8% en la tinerfeña– y después de aquellas primarias Torres, declarado ‘sanchista’, fue designado secretario general del PSOE canario con el 43,5 % de los votos, imponiéndose a Hernández (32%) y a López Aguilar (24%), dos críticos a Sánchez que, sin embargo, perdieron al ir divididos.

28 años después

El resto es historia. Torres logró que el PSOE volviera a presidir el Gobierno de Canarias 28 años después de que lo hiciera Jerónimo Saavedra, durante el cuatrienio del 'pacto de las flores' y bendecido por Sánchez desde Moncloa tras haber recuperado el liderazgo del partido a hombros de la militancia contra el llamado ‘aparato’ – encarnado en Felipe González–y ganado la moción de censura contra Mariano Rajoy. Inmersos en aquella ola, Sánchez en la calle Ferraz y Torres en Canarias consiguieron acallar las voces críticas y aplicar un férreo control que cortocircuitó cualquier crítica interna y debate en el seno del partido.

"En Canarias pasa como en el resto de España, salvo en Castilla-La Mancha. Existe un borreguismo generalizado y un arrodillamiento a la dirección regional y federal. Han desaparecido las asambleas locales y las conferencias políticas, ya no existen los comités donde los grupos insulares o el grupo parlamentario daban cuenta de su gestión", afirma otro veterano socialista canario.

Ni siquiera haber perdido la Presidencia del Gobierno en 2023 dio alas a los críticos, pues el argumento que los silenció fue que el PSOE canario había ganado las elecciones pero fue desplazado por el pacto suscrito entre CC, el PP, ASG y AHI y, además, Sánchez había mantenido su despacho en Moncloa al frente de España, desde el cual nombró ministro al líder de los socialistas canarios.

Foto de archivo del presidente Pedro Sánchez (i), el ministro Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno Anselmo Pestana y la diputada Dolores Corujo en 2022 en Lanzarote. / Adriel Perdomo

Candidato único

La consecuencia de aquella decisión fue clara y hundió más a la disidencia interna: Torres fue reelegido secretario general del PSOE de Canarias en enero de 2025 sin necesidad de una votación directa de la militancia para su cargo, al ser el único candidato que se presentó al proceso. La lista de la Ejecutiva de Torres fue aprobada con el 78% de los votos a favor, a lista para el Comité Regional, logró el 87% de los votos y la plancha al Comité Federal salió adelante con el 80% de votos afirmativos.

"No existe un ‘antisanchismo coordinado, desapareció y está hibernado a la espera de los resultados electorales de los comicios de 2027", concluye otro de los disidentes consultados.