Torres sigue sin poner fecha a la comisión para el traspaso del REF y los aeropuertos

El ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, sigue sin fijar una fecha para la constitución de la comisión bilateral solicitada hace más de un mes por el Gobierno de Canarias para negociar el traspaso de funciones en materia de incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la participación en la cogestión de los aeropuertos del Archipiélago. El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo acordó el pasado 12 de enero, en el Consejo de Gobierno, abrir formalmente ese proceso y remitió dos cartas al Ministerio, sustentadas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de 2018.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, explicó este lunes que el pasado 19 de enero mantuvo una conversación telefónica en la que el ministro le indicó que se iban a poner en marcha comisiones técnicas para los traspasos, pero, desde ese día, el Gobierno de Canarias no ha vuelto a tener noticias de Torres.

Cabello sostiene que esta falta de activación demuestra que «no es una prioridad atender a Canarias», una actitud que contrasta con la celeridad con la que el Ministerio está impulsando transferencias competenciales para Cataluña y el País Vasco.

Para el Gobierno canario existe un «doble rasero» y un ejercicio de «servilismo» hacia los intereses de Pedro Sánchez en otras comunidades autónomas frente a Canarias. En este contexto, el portavoz criticó que el ministro esté «riéndole las gracias del sistema de financiación autonómica a catalanes y vascos» y trabajando activamente en sus transferencias competenciales, mientras mantiene los asuntos de Canarias «parados».

«Ese servilismo a Pedro Sánchez cuando se trata de catalanes y vascos, y después el embudo estrecho para Canarias», es, según Cabello, una muestra de que Torres actúa más como un comisario político que como un ministro que defienda los intereses de su tierra. En su opinión, es el «adelantado, el hombre fuerte de Pedro Sánchez», más pendiente de la confrontación política y de cuestionar, además, el denominado ‘decreto Canarias’, que de sentarse a negociar lo que se pueda incluir en este documento que impulsa Fernando Clavijo.

Alfonso Cabello censura que el ministro y expresidente de Canarias pasara toda la semana anterior de «turné» por las islas con el objetivo primordial de defender el actual sistema de financiación autonómica —que rechazan todas las comunidades salvo Cataluña— y cargar contra el ‘decreto Canarias’.

A su juicio, Torres está «enrocando, aislando y haciendo daño a Canarias» por servir a Sánchez, incluso con críticas a compañeros de su partido, en alusión al expresidente Felipe González. Para el Gobierno canario, su actitud con las Islas es también una cuestión electoral: «Torres cree que cuanto peor le vaya ahora mismo al Gobierno de Canarias, mejor le va a ir a él», en referencia a las elecciones de 2027, donde el ministro se perfila de nuevo como candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional.

Propuesta técnica sobre el REF

La petición de los traspasos del fuero canario se centra en la propuesta técnica elaborada por el comisionado del REF, José Ramón Barrera, que plantea que la Comunidad Autónoma asuma competencias en las fases de aplicación, seguimiento y verificación de instrumentos como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones (DIC) y los incentivos de la Zona Especial Canaria (ZEC), manteniendo en todo caso la titularidad normativa del Estado y el respeto al marco europeo en materia de ayudas.

No obstante, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechaza estos traspasos. El colectivo advierte de que la cesión pondría en riesgo el control exigido por la Unión Europea sobre estas ayudas de Estado y comprometería la unidad del Impuesto sobre Sociedades, además de generar distorsiones técnicas en su aplicación e inspección.

Cogestión de los aeropuertos

La segunda solicitud remitida al ministro plantea abrir la negociación para que Canarias participe en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos del archipiélago, al amparo del artículo 161 del Estatuto de Autonomía.