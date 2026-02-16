Televisión Canaria propone un viaje por el mundo a través de sus 'Islas Felices'

Televisión Canaria incorpora esta semana a su programación un nuevo espacio que convertirá las noches de los miércoles en una invitación a explorar el mundo. 'Islas Felices', que se estrena este 18 de febrero a las 22:30 horas, es un formato de viajes producido por Videoreport Canarias, que pone el acento en las historias y vivencias de quienes habitan cada destino.

El programa recoge el testigo de 'Macaronesia, islas felices', ampliando ahora su horizonte más allá del ámbito geográfico macaronésico para recorrer islas de todos los continentes.

En cada entrega, el programa visitará dos islas situadas en distintos lugares del mundo, construyendo un mosaico amplio y diverso que permitirá descubrir tanto sus singularidades como los lazos invisibles que las conectan. Puerto Rico, Copenhague, Sicilia, Irlanda, República Dominicana, Creta o Colombia, entre otras, formarán parte de este itinerario global que busca responder a una misma pregunta: ¿qué hace que todas ellas puedan considerarse, en esencia, islas felices?

Los recorridos estarán guiados por un equipo de reporteros formado por Víctor Brito, Yasmina Segarra, Cristian Tziouras, Elena Chedas y Carlos Hamilton, encargados de acercar al espectador a las historias, paisajes y protagonistas de cada destino.

Primera parada: Puerto Rico

La primera entrega, que se emitirá justo después de '1 Hora Menos', trasladará a la audiencia hasta Puerto Rico, una isla vibrante donde la música marca el pulso de su carácter e idiosincrasia. Desde las icónicas calles de su capital hasta los pueblos costeros, como Bayamón, cuna del siempre presente Bad Bunny, el programa recorrerá enclaves auténticos y otros menos conocidos que reflejan la identidad boricua.

En paralelo, y a más de 6.500 kilómetros de distancia, el viaje continúa por las extensas praderas verdes de Irlanda. De Dublín a su costa, de su cultura a su folclore, el contraste entre el Caribe y el Atlántico ofrece una mirada enriquecedora sobre distintas formas de entender la vida y alcanzar la felicidad.

Noticias relacionadas

Con Islas Felices, Televisión Canaria apuesta por un entretenimiento que invita a viajar, conocer y reflexionar, transformando cada miércoles en una ventana abierta al mundo desde el prisma universal de la felicidad.