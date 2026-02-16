Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. / Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

Los Carneros de Tigaday: la estampida que mantiene vivo el corazón del Carnaval de El Hierro

Un solo brote quintuplica los casos de sarampión en Canarias

Los inspectores de Hacienda ven «inviable» que Canarias asuma los incentivos fiscales del REF

La cineasta palmera Mercedes Afonso compite en Málaga con 'El mapa para tocarte', un retrato íntimo de su familia

La Reina Sofía retomará la próxima semana el viaje a Canarias aplazado por la muerte de su hermana

Canarias mantiene avisos por viento y oleaje este domingo y activa la prealerta por calima a partir del lunes

El SEPE avisa a los trabajadores de Tenerife: el paro camiará en 2026 si encuentras trabajo y sigues cobrando el subsidio

De Lugo a Canarias: el viaje artístico de Gema López y su conexión con el paisaje

