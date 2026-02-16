Alianza parlamentaria para rescatar del olvido a las universidades en la Ley Canaria de la Ciencia

Los grupos parlamentarios canarios han construido una alianza para rescatar a las universidades del olvido al que la nueva Ley de la Ciencia les ha sometido. En concreto, el bloque progresista, conformado por PSOE y Nueva Canarias ha puesto sobre la mesa diversas enmiendas al texto que tienen como objetivo garantizar un mayor protagonismo de las instituciones académicas en el sistema científico. Pero no son los únicos. Los populares (PP), Coalición Canaria (CC) y los partidos que conforman el grupo Mixto también han instado a darles más protagonismo en diferentes ámbitos.

Entre las 82 enmiendas que se han aceptado para su debate –de las 84 que han sido presentadas por los grupos parlamentarios– destacan las propuestas por NC y PSOE para incluir un título o sección específica que contemple las singularidades de las dos universidades canarias, algo en lo que también está de acuerdo Coalición Canaria.

Universidades como agentes singulares

Ambos partidos de la oposición –que acumulan más de la mitad de las enmiendas presentadas– coinciden en definirlas como «agentes singulares y principales» del sistema de ciencia, así como garantizarles por ley una financiación estable. Por su parte, CC apuesta por reconocer ímplicitamente la universidad como un agente del sistema canario, siguiendo los modelos de otras comunidades autónomas como Cataluña o Baleares.

En este punto también coincide el PP, aunque en este caso se apuesta más porque las universidades tengan mayoría de voto en el Consejo Canario Asesor, uno de los órganos de decisión que contempla la nueva ley. En cuanto a este órgano, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), insta a que también haya representación garantizada de las islas no capitalinas.

Otro de los aspectos de mayor coincidencia entre los grupos parlamentarios es la de otorgar un papel clave a las islas no capitalinas en el sistema científico. Tanto ASG como la Agrupación Herreña Independiente (AHI) coinciden en que las islas verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro) pueden ser puntos estratégicos para la experimentación convirtiéndolas en bancos de pruebsa naturales. El Partido Popular se une a esta enmienda pidiendo la creación de «laboratorios interinsulares» que eviten que la actividad científica se concentre únicamente en Tenerife y Gran Canaria.

Menos burocracia

Otra de las reivindicaciones en las que coinciden los grupos parlamentarios es en la simplificación administrativa. Aunque es algo que ya contempla la ley, PSOE y Coalición Canaria proponen que, para justificar subvenciones de ciencia no se use el sistema ordinario, sino una «cuenta justificativa simplificada» y que se evalúe el éxito por los resultados científicos (publicaciones) y no solo por facturas.

En cuanto a financiación, Nueva Canarias registró una propuesta para incrementar el objetivo de gasto futuro en I+D. En concreto, propuso que la financiación para la ciencia alcanzara el 3,2% en 2030. Esta enmienda, sin embargo, ha sido descartada por el momento, dado que compromete los recursos financieros del Gobierno. Cabe recordar que la Ley de la Ciencia ya establece un objetivo de alcanzar el 3% del PIB canario para 2030.

Desglose por partidos

Por partidos, las enmiendas del PSOE, que presenta un total de 22, es la que toca más puntos de la ley. Entre ellas destaca la intención de que la ciencia no solo se defina por su potencial económico si no por el propio avance en el conocimiento.

Por su parte, también con 22 enmiendas, Nueva Canarias se centra en la financiación, proponiendo fondos estables para las universidades.

El PP, que presenta 8 enmiendas, se centra más en el equilibrio territorial, proponiendo la creación de consorcios y laboratorios interinsulares que permita que la ciencia llegue a todas las islas.

Estas mismas islas son la prioridad patente para ASG y AHI. El partido herreño, en este sentido, exige incentivos para facilitar el retorno de talento, incluyendo ayudas para la vivienda, así como otorgar un papel protagonista en la financiación de proyectos locales.

Con diez enmiendas, Coalición Canaria destaca la necesidad de promover incentivos fiscales directos, como la aplicación del tipo cero del IGIC en bienes y servicios dedicados a la I+D.

Por último, la mayoría de las 8 enmiendas presentadas por Vox se dirigen a solicitar de manera sistemática la supresión de la perspectiva de género en todos los artículos de la ley. Además, propone hacer estudios de viabilidad de la energía nuclear en Canarias y sobre tierras raras.