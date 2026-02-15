La Reina Sofía retomará la próxima semana el viaje a Canarias aplazado por la muerte de su hermana

La Reina Sofía retomará la próxima semana el viaje a Canarias que iba a realizar a mediados de enero y que aplazó debido al deterioro en el estado de salud de su hermana, la princesa Irene, que finalmente falleció el pasado 15 de enero.

Según ha informado Zarzuela, el jueves por la tarde, Doña Sofía recibirá el Premio Gorila 2024, que concede Loro Parque, en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad en el Acuario Poema del Mar en Las Palmas de Gran Canaria.

Al día siguiente, la madre del Rey será investida doctora honoris causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en el Paraninfo de esta institución.