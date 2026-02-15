De Lugo a Canarias: el viaje artístico de Gema López y su conexión con el paisaje

El paisaje, una línea del horizonte, funcionan para despertar un sentimiento mucho más profundo en aquel que lo observa. La artista gallega Gema López nunca se había aventurado a plasmar la textura de una nube o la ondulación del agua del mar pero su llegada a Canarias ha supuesto toda una revelación para ella y su pintura. Estos días expone en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife Horizontes, que se podrá visitar hasta el 5 de abril y en la que ofrece extensiones del paisaje que no pertenecen ni al mundo físico ni al mental, sino que invitan al público a despertar sus emociones.

Los 60 cuadros inéditos de esta exposición están colocados empleando como eje la propia la línea del horizonte. «He querido ubicarlos a la altura de mis ojos, que es tal y como vemos cada uno de nosotros el horizonte. Eso fue algo que descubrió cuando estaba estudiando pintura y por eso en este caso algunas de las piezas están más arriba y otras más abajo, porque lo que quería era que la línea inundara el espacio», expresa la creadora quien ha querido dar forma a una auténtica isla en la Sala de Arte Contemporáneo. La propuesta se completa con una pintura realizada hace una década. «Es el único paisaje que yo había hecho en mi vida antes de esta etapa y me pareció interesante contraponerlo con el resto de las obras porque es mucho más oscuro y diferente», comenta.

Traslado

Aunque es natural de Lugo, López aterrizó en Canarias hace tres años para comenzar a trabajar en el Centro Atlántico de Arte moderno (CAAM) de Gran Canaria y, junto con la mudanza, llegó un cambio drástico en su producción artística, tras 20 años de trayectoria, dedicada hasta entonces al retrato. «Siempre había pintado de una forma más autobiográfica y, aunque en un principio me tomé el paisaje como una práctica puntual, creo que ahora he dado con lo que realmente necesitaba hacer para continuar creciendo como artista», relata la gallega. Aunque reconoce que aún le quedan muchos rincones de Canarias por descubrir, sus primeros viajes por las islas, sobre todo las de la provincia oriental, le han revelado una amplia variedad de paisajes. Sin embargo, López tiene la inspiración mucho más cerca de lo que cabría esperar porque «tengo la suerte de que puedo ver el mar desde mi casa, y eso nunca me había pasado», celebra la artista, quien así puede pintar directamente desde su estudio sin tener que hacer otra cosa más que levantar la vista del lienzo para captar todos los detalles.

Más allá de los paisajes, es el horizonte el verdadero protagonista de la obra de la gallega, quien reflexiona sobre las diferencias notables que ha encontrado con su tierra natal. «Jamás había visto algo así porque en Canarias la línea del horizonte es muy nítida y se puede diferenciar perfectamente el cielo y la tierra o el cielo y el mar. Eso en Galicia no sucede», reflexiona la creadora, quien precisamente se ha querido centrar en esa línea, eliminando cualquier otro elemento del paisaje.

El color

El color ha sido el elemento que Gema López ha querido poner de relieve en estas series pictóricas que reflejan no solo una nueva etapa artística sino también personal. «Me estoy adaptando a otro contexto y a una forma de estar en el mundo y eso me ha hecho mirar al exterior desde otra óptica», reflexiona la artista, quien ha encontrado en la pintura de los paisajes una forma de conectar con el que se ha convertido en su nuevo hogar, antes incluso de forjar relaciones personales.

La artista Gema López junto a una de sus obras. / El Día

Horizontes se compone ahora por prácticamente todas las piezas a las que ha ido dando forma López a lo largo de estos tres años. La serie En busca del horizonte es la más grande y está compuesta por piezas de pequeño formato que, repartidas por la pared, dan forma a una suerte de constelación pictórica. Por su parte, en Campos de color, las imágenes se desdibujan hasta que el color lo envuelve todo, simplificando al máximo el concepto. Por otro lado, El cielo es un estado mental incluye las piezas de mayor formato y el cielo conquista el lienzo por completo.