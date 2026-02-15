DJ Jonay: de las fiestas en Tenerife al éxito mundial con su documental sobre raves

Con más de 30 años de carrera a los platos, Jonay Amador, DJ Jonay para sus seguidores, se ha convertido en un nombre imprescindible en las fiestas dentro y fuera de Tenerife. No conforme con hacer bailar a su público, en los últimos años ha dado un paso adelante con el documental Rave Culture: A New Era. Tras su estreno el pasado mes de noviembre en la Isla, la cinta viaja ahora por el mundo y en las próximas semanas se presentará en Londres, Ámsterdam, Nueva York, Sidney, Rumanía o Bulgaria, entre otras ciudades. Mientras realiza esta vuelta al mundo, el DJ no deja de pinchar y participará en el Carnaval de Día para luego viajar a Londres para formar parte de Origins, el evento promovido por Center Force y en el que se prevé reunir a más de 4.500 personas.

¿Cuándo fue la primera vez que se puso delante de unos platos?

La primera vez que pinché en realidad no la cuento porque tenía 12 años. Me llevó mi padre y fue en una matiné de la Sala Q. Al año siguiente, aunque tampoco tenía la edad necesaria, fui a una fiesta por la noche y me pagaron por pinchar.

¿Y supo que quería ser DJ desde entonces?

Nunca lo tuve claro. A mí me gustaba el rap y el hip-hop. Me encantaba intentar rapear con mis amigos y compraba discos que luego escuchaba en la minicadena de mi hermana mayor. Luego empecé con las cintas y los vinilos, tonteando, y así fue cómo pinché la primera vez. Creo que la cosa fue saliendo sola.

Para usted, ¿qué llegó antes, pinchar música o las raves?

Cuando yo empecé a pinchar se estaba viviendo el boom de las raves. Aunque comenzaron a final de la década de 1980, no iba tanta gente y fue en 1990 cuando explotó de verdad en Reino Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, y se generó un sentimiento de unidad. Peace, love and unity era el lema de todo el mundo en aquella época. Aunque se vivía un auge, eran fiestas underground porque aún estaba mal visto ser DJ.

¿En qué es lo primero que piensa cuando se le nombra la palabra rave?

En la importancia que ha tenido Canarias, y sobre todo Tenerife, en esas fiestas. Durante años, venía a Tenerife mucha gente de toda Europa y llamaban a esto el patio del colegio de los ingleses porque venían a divertirse en nuestras fiestas. Paralelamente, en Inglaterra empezaron a hacer esas primeras raves.

Entonces, ¿Canarias fue un territorio precursor de esas fiestas?

Fuimos la vanguardia, sin ninguna duda. De hecho, en lo que música de baile se refiere, Canarias estuvo por delante de Ibiza incluso. Había gente importante de Inglaterra que venía a Tenerife y lo que veía aquí se lo llevaba luego a Ibiza.

¿Vuelven a estar de moda las raves?

Se han vivido épocas diferentes pero creo que a día de hoy estamos en un buen momento. Me atrevo a decir que Inglaterra está viviendo su mejor época, de hecho, porque hay festivales increíbles, discotecas, fiestas…

¿Y también en Canarias?

Creo que Canarias es un referente, en el old school sobre todo. Además de DJ, soy promotor de eventos y con la venta de entradas noto que se interesan mucho desde Inglaterra. Antes, el 100% del público era local pero ahora vienen de la Península y del extranjero.

¿Qué no puede faltar en una set list suya?

Es complicado, porque hay mucha música y todo depende de dónde pinche. Uno trata de mostrar su personalidad y hay canciones que casi siempre están, como Let me be your fantasy, de Baby D. Puedo decir además que son muy buenos amigos míos.

Tras tantos años en el mundo de la música, ¿por qué decide probar suerte con el formato documental?

Todo responde a mi pasión por la música, que es mi vida. Esa idea me rondaba la cabeza desde hace tiempo, aunque al principio pensé en escribir un libro, pero los tiempos cambian y pensé que un vídeo podría ser mejor para llegar al público. A Eduardo Cubillo lo conozco desde que íbamos al instituto y le presenté la propuesta cuando ya llevaba tres años trabajando en la idea. Después de eso estuvimos unos ocho años más, pero todo valió la pena.

¿Tenía claro cuáles quería que fueran los nombres que no podían faltar en ese documental?

Conozco al 100% de las personas que salen en el documental y, después de más de 30 años en el mundo de la música, me he ido haciendo amigo de mucha gente. Algunas de las personas que admiraba y de las que pinchaba sus canciones, tengo la suerte de decir que ahora son mis amigos.

¿Se hacen amigos mientras uno pincha?

Sí, al final se crea una auténtica comunidad. No se trata solo de que nos gusta un estilo musical, porque en realidad se pincha de todo, sino que precisamente con todo lo que se escucha, generamos un grupo.